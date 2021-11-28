İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları animasyonlu olarak sorulacak..
Son Dakika
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları...
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak
Son Dakika
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...

Aktör (Oyuncu) maaşı ne kadardır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?

Aktör (Oyuncu) maaşı ne kadardır? Aktör (Oyuncu) ne iş yapar, iş ilanlarına nereden ulaşılır? Detaylı bilgiler haberimizde..

28 Kasım 2021 Pazar 18:20
Aktör (Oyuncu) maaşı ne kadardır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?
Takip Et:

Aktör (Oyuncu) maaşı ne kadardır, 2021 yılında aldıkları en yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır, bu mesleği yapabilmek için hangi okul be bölümden mezun olmak gerekir, Aktör (Oyuncu) olmak için gereken belgeler nelerdir? Tarzında soruların cevaplarını sizler için haberimizde derledik..

Aktör (oyuncu) tanımı nedir?

 Aktör (oyuncu)  rejisör tarafından kendisine verilen rolü sahnede oynayan kişidir.

Aktör (oyuncu) maaşları 2021 yılında ne kadardır? Aldıkları en yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?

 Aktör (oyuncu) maaşını aylık ortalama olarak ifade edecek olursak 5.850 TL olarak ifade edilebilir. Bununla birlikte minimum aldıkları maaş 2.826 TL ve aldıkları maximum maaş 9.350 TL olarak söylenebilir. . Sizde bu maaşları almak istiyor ve bu işte çalışmak istiyorsanız ilanlara İŞKUR üzerinden ulaşabilir ve kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

 AKTÖR (OYUNCU) İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Aktör (oyuncu) olarak çalışmak  için hangi okul ve bölümden mezun olunması gerekmektedir?

Aktör (oyuncu) olarak çalışmak için gereken asgari mezuniyet durumu lisans düzeyidir.

Aktör (oyuncu) ne iş yapmaktadır?

Aktör (oyuncu) olarak çalışmakta olan kişiler işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler;

1-    Oynadığı karaktere adapte olmak,

2-    Çizgileri, sufleleri ve prova parçalarını, konuşma ve tavırları yorumlamak,

3-    Rolü oyun kitabından ezberleyip yönetmen nezaretinde oyunun provasını yapmak,

4-    Doğal olması için ilgili çevreyi gezip incelemek,

5-    Şarkı söyleyip dans edebilir ve tiyatro, sinema, televizyon ve radyo gibi yayın araçlarındaki rollerde ihtisası bulunabilir,  vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Aktör (oyuncu) meslek ana grubu nedir?

Aktör (oyuncu) profesyonel meslek mensupları meslek alt grubuna dahildir.

Aktör (oyuncu) meslek alt ana grubu nedir?

Aktör (oyuncu) hukuk sosyal ve kültür ile ilgili profesyonel meslek mensupları meslek alt ana grubuna dahildir.

Aktör (oyuncu) meslek grubu nedir?

Aktör (oyuncu) yaratıcı sanatçılar ve sahne sanatçıları meslek grubuna dahildir.

Aktör (oyuncu) meslek birimi nedir?

Aktör (oyuncu) aktörler meslek birimine dahildir.

Aktör (oyuncu) meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için sözlükten aktör (oyuncu) meslek kodunu araştırdık. Aktör (oyuncu) meslek kodu 2655.01 olarak sözlükte belirtilmiştir.

 


Son Güncelleme: 28.11.2021 18:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aktör(Oyuncu)MaaşIşkur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilgi teknoloji danışmanı maaşı ne kadar? Bilgi teknoloji danışmanı maaşları
Bilgi teknoloji danışmanı maaşı ne kadar? Bilgi teknoloji danışmanı maaşları
Rüyada kedi görmek ne anlama gelir? Rüyadaki kedi neye işaret eder ?
Rüyada kedi görmek ne anlama gelir? Rüyadaki kedi neye işaret eder ?
Akrilik iplik üretim işçisi olarak çalışanlar ne kadar maaş alır? Akrilik iplik üretim işçisi ne iş yapmaktadır?
Akrilik iplik üretim işçisi olarak çalışanlar ne kadar maaş alır? Akrilik iplik üretim işçisi ne iş yapmaktadır?
Metal şerit testere tezgahı operatörü maaşı ne kadar? metal şerit testere tezgahı operatörü görevleri
Metal şerit testere tezgahı operatörü maaşı ne kadar? metal şerit testere tezgahı operatörü görevleri
Çocuk gelişimi ve eğitimi maaşı ne kadar? Çocuk gelişimi ve eğitimi elemanı maaşları
Çocuk gelişimi ve eğitimi maaşı ne kadar? Çocuk gelişimi ve eğitimi elemanı maaşları
Mekatronik Bakım Onarımcısı maaşı ne kadar? Mekatronik Bakım Onarımcısı görevleri
Mekatronik Bakım Onarımcısı maaşı ne kadar? Mekatronik Bakım Onarımcısı görevleri

Popüler Haberler

Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma elemanı ne kadar maaş alıyor? maaşları ve iş ilanları
Aktör (Oyuncu) maaşı ne kadardır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?
Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Play-Off rakipleri kimler? Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası yolundaki son sınavı başlıyor
Bilgi teknoloji danışmanı maaşı ne kadar? Bilgi teknoloji danışmanı maaşları
Rüyada kedi görmek ne anlama gelir? Rüyadaki kedi neye işaret eder ?
Akrilik iplik üretim işçisi olarak çalışanlar ne kadar maaş alır? Akrilik iplik üretim işçisi ne iş yapmaktadır?
29 Kasım 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 29 Kasım Pazartesi at yarışı programı
Metal şerit testere tezgahı operatörü maaşı ne kadar? metal şerit testere tezgahı operatörü görevleri
TJK 28 Kasım 2021 Pazar at yarışı sonuçları
Flash TV'nin sahibi kim , televizyon kanalı kime ait?
Eylül 2021 burç yorumları
Devletten kiracıya 82 bin TL yardım! İlk kez ev alacaklara büyük yardım ödemesi!
Kafe, bar ve snack bar işletmecisi (kendi işletmesinde çalışanlar) 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Ziraat Bankası mobil uygulaması çöktü mü?
Hasan Sabbah'ı kim, ne zaman öldürdü? Batıniler, Haşhaşiler, Alamut Kalesi gerçek tarihteki hikayesi
Tekstil Mühendisi ne kadar kazanıyor? Tekstil Mühendisi görev ve yetkileri
Elektrik Ark Kaynakçılığı mesleği hakkında merak edilenler
Deprem mi oldu? 28 Kasım 2021 Pazar Bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi 28.11.2021
Gece ve Gündüz filminin konusu ne? Gece ve Gündüz film konusu, yorumu ve incelemesi
CNC Cam İşleme Makinesi Operatör maaşları ne kadar?
Çok tehlikeli olan (Sınıf-A) İş Güvenliği Uzmanı maaşı ne kadar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.