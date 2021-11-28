Aktör (Oyuncu) maaşı ne kadardır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?

Aktör (Oyuncu) maaşı ne kadardır, 2021 yılında aldıkları en yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır, bu mesleği yapabilmek için hangi okul be bölümden mezun olmak gerekir, Aktör (Oyuncu) olmak için gereken belgeler nelerdir? Tarzında soruların cevaplarını sizler için haberimizde derledik..

Aktör (oyuncu) tanımı nedir?

Aktör (oyuncu) rejisör tarafından kendisine verilen rolü sahnede oynayan kişidir.

Aktör (oyuncu) maaşları 2021 yılında ne kadardır? Aldıkları en yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?

Aktör (oyuncu) maaşını aylık ortalama olarak ifade edecek olursak 5.850 TL olarak ifade edilebilir. Bununla birlikte minimum aldıkları maaş 2.826 TL ve aldıkları maximum maaş 9.350 TL olarak söylenebilir. . Sizde bu maaşları almak istiyor ve bu işte çalışmak istiyorsanız ilanlara İŞKUR üzerinden ulaşabilir ve kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Aktör (oyuncu) olarak çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olunması gerekmektedir?

Aktör (oyuncu) olarak çalışmak için gereken asgari mezuniyet durumu lisans düzeyidir.

Aktör (oyuncu) ne iş yapmaktadır?

Aktör (oyuncu) olarak çalışmakta olan kişiler işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler;

1- Oynadığı karaktere adapte olmak,

2- Çizgileri, sufleleri ve prova parçalarını, konuşma ve tavırları yorumlamak,

3- Rolü oyun kitabından ezberleyip yönetmen nezaretinde oyunun provasını yapmak,

4- Doğal olması için ilgili çevreyi gezip incelemek,

5- Şarkı söyleyip dans edebilir ve tiyatro, sinema, televizyon ve radyo gibi yayın araçlarındaki rollerde ihtisası bulunabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Aktör (oyuncu) meslek ana grubu nedir?

Aktör (oyuncu) profesyonel meslek mensupları meslek alt grubuna dahildir.

Aktör (oyuncu) meslek alt ana grubu nedir?

Aktör (oyuncu) hukuk sosyal ve kültür ile ilgili profesyonel meslek mensupları meslek alt ana grubuna dahildir.

Aktör (oyuncu) meslek grubu nedir?

Aktör (oyuncu) yaratıcı sanatçılar ve sahne sanatçıları meslek grubuna dahildir.

Aktör (oyuncu) meslek birimi nedir?

Aktör (oyuncu) aktörler meslek birimine dahildir.

Aktör (oyuncu) meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için sözlükten aktör (oyuncu) meslek kodunu araştırdık. Aktör (oyuncu) meslek kodu 2655.01 olarak sözlükte belirtilmiştir.