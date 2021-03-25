Aktifbank hesap açma başvurusu nasıl yapılır? Aktifbank hesap açma belgeleri ve işlemleri

Teknolojinin gelişmesiyle beraber vatandaşlar oturdukları yerden banka hesabı açma fırsatı yakaladı. Banka şubesine gitmeden, kimlik bilgileri girilerek kredi kartı alınabilir, banka hesabı açılabilir hatta kredi çekilebilir hale gelindi. Sadece vadesiz hesap değil, vadeli hesap, döviz hesabı veya altın hesabı açılabilmektedir.

Son dönemlerde dikkat çeken bankalardan biri olan Aktifbank'a ise nasıl başvuru yapabileceğiniz hakkındaki detayları alt başlıklar halinde haberimizde derledik. İşte sizler için hazırladığımız Aktifbank hesap açma ile ilgili detaylar...

Aktifbank'ta nasıl hesap açılır?

Aktifbank müşterisi olmak isteyen vatandaşlar bankada nasıl hesap açacaklarını arama motorlarında aratarak araştırıyorlar. Aktifbank müşterisi olabilmek için üç seçenek bulunmaktadır. Bunlar; intenet üzerinden Aktifbank'ın intenet sitesine girerek, Passolig kart başvurusu yapılabilir. Klasik yöntemler arasında bulunan Aktifbank'ın şubesine gidilerek veya PTT şubelerine gidilerek bankada hesap açtırılabilir.

Aktifbank'ta intenet sitesinde sadece istenilen bilgiler girilerek bankada hesap sahibi olunabilirken, şubelere gidilmesi durumunda kimlik belgesini yanında bulundurması gerekmektedir.

Aktifbank'ın mevcut müşterisi olunması halinde ise, intenet şubesine ait şifre bulunması dahilinde şubelere gitmeden oturduğunuz yerden farklı banka hesapları açabilmektedir.

Aktifbank'ta intenet üzerinden hesap açma nasıl yapılır?

Aktifbank müşterisi olmak isteyen vatandaşların kolaylıkla müşteri olabilmesi için Aktifbank'ın intenet sitesine girmesi ardından Passolig kart başvurusu yapması yeterli olmaktadır. Bir dönem sadece stadyumlarda kullanılan Passolig kart artık banka hesap kartı olarak da kullanılabiliyor. Passolig kartı ile ATM’lerden para çekebilir, pos özelliği bulunan her yerde alışveriş yapabilir ve stadyumlara giriş sağlayabilirsiniz.

Aktifbank'ta Passolig kart üzerinden hesap açabilmek için passolig.com.tr adresine giriş yaparak, başvuru bilgilerini doldurmanız yeterlidir. Başvurunun ardından hesabın aktif hale gelebilmesi ve kart teslimi gibi durumlarda cep telefonunuza kısa mesaj gelmektedir.

Aktifbank intenet şubesinden hesap açma

Aktifbank müşterileri ise yeni bir hesap açmak istediğinde Aktifbank'ın intenet sitesininde yer alan "İntenet Şubesi" başlığı ile hesap açabilirken, ayrıca Aktifbank'ın mobil uygulaması olan N Kolay'dan hesap açabilmektedir.

Aktifbank müşterileri vadesiz hesaplarına ek olarak yatırım yapma amaçlı vadeli hesap açabilmektedir. Ayrıca ihtiyacına uygun çeşitli hesap türlerinden faydalanabilmektedir. Vadeli hesap açmak isteyen müşteriler aktifbank.com.tr intenet adresine girerek intenet şubesi seçeneğine tıklayarak yatırım süresi zorunluluğu bulunmayan yüksek faiz oranlarına sahip mevduat hesabı açabilirler. N Kolay Bono seçeneği sağladığı imkanlar sebebiyle çoğunlukla tercih edilmektedir.

N Kolay Bono, müşterilerilere faiz sorunu yaşamadan para yatırabilme ve para çekebilme fırsatı sunar. İntenet şube şifresi bulunmayan vatandaşlar PTT veya Aktifbank şubelerinde hesap açtırabilir. PTT'den işlem yaptırmak isteyen müşteriler ise hesap açtırmak istediklerinde alt limitin 1000 TL olduğunu unutmamalıdır.

Hem şubelerden hem de intenet şubesinden hesap açılabilir. Yeni bir hesap açmak isteyen müşteriler intenet şubesi üzerinden “Hesaplarım” menüsünde yer alan “Vadesiz Hesaplarım” kısmından veya “Yatırım İşlemleri” menüsünde yer alan “Bono İşlemleri” bölümünden istedikleri hesabı anında açabilir.

Aktifbank'ta hesap açmak için gerekli belgeler

Aktifbank müşterisi olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. Ancak 18 yaşından küçükler velileri ile bankada hesap açtırabilirler. Aktifbank'ta hesap açabilmek için ayrıca nüfus ve iletişim bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Aktifbank'ta hesap açma ücreti bulunuyor mu?

Aktifbank müşterisi olmak isteyenler için banka herhangi bir hesap açma ücreti talep etmemektedir. Mevcut müşteriler de aynı şekilde bu durumdan muaf tutulmaktadır. Ayrıca mevcut müşteriler online olarak intenet şubesi üzerinden hesap açabilmektedir.

Aktifbank'ın Aktif Hesap özelliği nedir?

Aktifbank’ta hesap açan müşteriler dilediği zaman paralarını gecelik repo ile değerlendirilebilir. Bu özelliği kullanabilmek isteyen müşteriler 0850 724 30 50 numaralı çağrı merkezini arayabilir, şubelere gidebilir ya da intenet bankacılığını kullanarak Aktif Hesap özelliğini aktifleştirebilir. Aktif Hesap’larda uygulanan repo faiz oranı, günlük piyasa koşullarına göre değişim göstermektedir.