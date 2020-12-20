İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı! 2021'de yeni bir dalgalanmaya neden olabilir!
Son Dakika
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı!...
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter ve Satürn, uzun yıllar sonra tekrar kavuşuyor
Son Dakika
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter...

Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayan 2 kişi gözaltına alındı

Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan 2 kafadar kovalamacanın ardından yakalandı. Yakalan iki gencin gazetecilerin neden durmadınız sorusuna verdiği cevap dikkat çekti.

20 Aralık 2020 Pazar 13:33
Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayan 2 kişi gözaltına alındı
Takip Et:

Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekiplerine koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı denetimleri yapılıyordu. Denetimler sırasında sabah saatlerinde polis ekipleri bir aracı dur ihtarında bulundu.

Polisin dur ihtarına uymayan aracın kaçması üzerine kovalamaca başladı. Polis ekipleri bağlantı yollarını kesti ve içerisinde 2 kişinin olduğu aracı durdurdu. Aracın sürücü 20 yaşındaki Sezer A ve yanındaki arkadaşı Orhan K gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki gencin sağlık kontrollerinin yapılması için Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine gidildi.

Hastane çıkışında gazetecilerin neden kaçtığını sorusuna aracın sürücüsü 20 yaşında Sezer A “durmayı sevmiyoruz” şeklinde yanıt verdi.

Yakalan sürücü ve yanındaki arkadaşına sokağa çıkma yasağında uymadıkları için 3 bin 150 lira, polisin dur ihtarını uymadıkları ve trafik kurallarını hiçe saydıkları için 4 bin 392 lira ile toplam 10 bin 692 lira para cezası verildi.

Para cezasının yanı sıra Türk Ceza Kanunu’nun 179/3 maddesi kapsamında haklarında adli işlem başlatıldı.



Son Güncelleme: 20.12.2020 13:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AksarayPolisDur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden Ökkeş Akbulut gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden Ökkeş Akbulut gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Antalya'da kapalı olan bir lokantanın çatısından çıkan dumanlar endişe verdi!
Antalya'da kapalı olan bir lokantanın çatısından çıkan dumanlar endişe verdi!
Vatandaşların talebiyle yaptırılan tuvaletin, İBB tarafından kaldırılması tepkilere neden oldu!
Vatandaşların talebiyle yaptırılan tuvaletin, İBB tarafından kaldırılması tepkilere neden oldu!
Gümüşhane'de kontrolden çıkan ambulans şarampole yuvarlandı
Gümüşhane'de kontrolden çıkan ambulans şarampole yuvarlandı
Sivas'ta, jeotermal enerjiden kış soğuğunda domates üretilecek!
Sivas'ta, jeotermal enerjiden kış soğuğunda domates üretilecek!
Ses yapan komşusunu uyarmaya giden vatandaş silahla vuruldu!
Ses yapan komşusunu uyarmaya giden vatandaş silahla vuruldu!

Popüler Haberler

Exxen'in yeni projesi Gibi'nin oyuncu kadrosu belli oldu
Yasak Elma Halit yaşıyor mu? Talat Bulut geri dönecek mi?
Türk Telekom internet nereye şikayet edilir?
Yarı zamanlı çalışma ile çalışan işçi kıdem tazminatı alabilir mi? 2020
Ek 5 tarım sigortası güncel tutarları ne kadar? 2020 Ek 5 tarım sigortası hakkında detaylar
İkea kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? 2020 İKEA çalışma günleri
1200 ATT ve 1200 ambulans şoförü alınacak!
SGK harekete geçti Covid-19'da meslek hastalığı kabul edildi
21 Aralık 2020 günlük burç yorumları
Savaşçı ne zaman başlayacak? Savaşçı hangi kanalda başlayacak?
30 Haziran 2019 Özel Güvenlik Sınavı giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? ÖGG 82. Temel Eğitim ve 58. Yenileme Eğitimi Sınavı giriş belgeleri
Survivor yarışmacıları bölüm başı ne kadar ücret alıyorlar? Survivor 2020 yarışmacı ücretleri
Berrin Keklikler kimdir? Reynmen ve Berrin Keklikler arasında aşk iddiaları doğru mu?
Star Wars Skywalker'ın Yükselişi filminden yeni görüntüler yayınlandı
İSMEK ne zaman personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı yapacak? İSMEK insan kaynakları iş ilanları
Spider Man 3 filmi ne zaman çıkacak? Spider Man 3 oyuncuları ve konusu
Mide kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Hulusi Kentmen kimdir? Hulusi Kentmen filmleri nelerdir?
Tolgshow Filtresiz ne zaman başlayacak? Tolga Çevik Exxen ile dönüyor
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?
Emeklilere aile yardımı ne kadar olacak? Eş-Çocuk yardımı emeklilere de gelecek mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.