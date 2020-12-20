Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayan 2 kişi gözaltına alındı

Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekiplerine koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı denetimleri yapılıyordu. Denetimler sırasında sabah saatlerinde polis ekipleri bir aracı dur ihtarında bulundu.

Polisin dur ihtarına uymayan aracın kaçması üzerine kovalamaca başladı. Polis ekipleri bağlantı yollarını kesti ve içerisinde 2 kişinin olduğu aracı durdurdu. Aracın sürücü 20 yaşındaki Sezer A ve yanındaki arkadaşı Orhan K gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki gencin sağlık kontrollerinin yapılması için Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine gidildi.

Hastane çıkışında gazetecilerin neden kaçtığını sorusuna aracın sürücüsü 20 yaşında Sezer A “durmayı sevmiyoruz” şeklinde yanıt verdi.

Yakalan sürücü ve yanındaki arkadaşına sokağa çıkma yasağında uymadıkları için 3 bin 150 lira, polisin dur ihtarını uymadıkları ve trafik kurallarını hiçe saydıkları için 4 bin 392 lira ile toplam 10 bin 692 lira para cezası verildi.

Para cezasının yanı sıra Türk Ceza Kanunu’nun 179/3 maddesi kapsamında haklarında adli işlem başlatıldı.