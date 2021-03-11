Aksaray’da park ve bahçelere şeritler çekildi

olarak görülen illerimizden birisi. Her geçen günsayısının arttığı Aksaray’da koronavirüsün yayılmasının önüne geçebilmek adına çalışmalar hala sürdürülüyor. Vatandaşların koronavirüs kurallarına uyması için polis devriyeleri arttırılıyor. Aksaray’da bulunan ve çok kullanıldığı düşünülen park ve bahçeler ise polisler tarafından şeritlerle çevrelendi. Artık girilmesi yasak olan park ve bahçelerde ayriyeten polisler de devriyede. Koronavirüs salgınının önüne geçebilmemiz adına ve vakaların azalması adına kurallara uymayan vatandaşlara ceza kesilmeye devam ediyor.