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Aksaray’da park ve bahçelere şeritler çekildi

Çok yüksek riskli bölge olarak görülen Aksaray’da pozitif vaka sayısı her geçen gün artmakta. Aksaray’da bulunan park ve bahçeler polisler tarafından şeritlerle çevrelendi.

11 Mart 2021 Perşembe 21:11
Aksaray’da park ve bahçelere şeritler çekildi
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Aksaray çok yüksek riskli bölge olarak görülen illerimizden birisi. Her geçen gün koronavirüs sayısının arttığı Aksaray’da koronavirüsün yayılmasının önüne geçebilmek adına çalışmalar hala sürdürülüyor. Vatandaşların koronavirüs kurallarına uyması için polis devriyeleri arttırılıyor. Aksaray’da bulunan ve çok kullanıldığı düşünülen park ve bahçeler ise polisler tarafından şeritlerle çevrelendi. Artık girilmesi yasak olan park ve bahçelerde ayriyeten polisler de devriyede. Koronavirüs salgınının önüne geçebilmemiz adına ve vakaların azalması adına kurallara uymayan vatandaşlara ceza kesilmeye devam ediyor.



Son Güncelleme: 11.03.2021 21:11
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Anahtar Kelimeler:
Aksarayçok Yüksek Riskli BölgeKoronavirüsKoronavirüs Önlemleri
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