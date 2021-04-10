Aksaray'da olumsuz hava şartları hayatı etkilerken mahsur kalan 117 kişi kurtarıldı

Aksaray’da sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar ve tipi gün boyu devam ederken şiddetli rüzgâr ve tipi nedeniyle Ortaköy Aksaray karayolu ulaşıma kapandı. Yolun kapanması ile Aksaray’a ikinci bir güzergâh olarak kullanılan Ekecik yolu da yaşanan etkili kar yağışının ardından başlayan tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar sebebiyle Aksaray - Nevşehir Karayolu otoban çıkış gişelerden Aksaray merkez istikametine ulaşım kontrollü bir şekilde sağlandı. Olumsuz hava koşulları e tipi sebebiyle zorlaşan ulaşım ile birlikte çok sayıda trafik kazası meydana gelirken buzlanma sebebiyle yolda mahsur kalan vatandaşların yardım talepleri üzerine AFAD, Jandarma, Karayolları, Özel İdare ve 112 ekipleri birlikte organize olarak harekete geçti. Yolda mahsur kalan vatandaşlara ulaşan ekipler kaza geçiren kişilerin ilk müdahalesinin olay yerinde yaparken yaralılar en yakın hastaneye kaldırıldılar. Kapanan yolların açılması için ekipler uzun uğraşlar verirken kar küreme tuzlamam çalışmaları aralıksız sürüyor.

Öte yandan Aksaray merkeze bağlı Çavdarlı Köyü Edek Yaylası mevkiinde Mardin’den gelen ve orman işçisi olarak çalışan vatandaşlara ait çadırlar yaşanan şiddetli rüzgâr nedeniyle uçup savrulurken çadırları uçan vatandaşlar soğuk nedeniyle donma tehlikesi geçirdi. Soğukta kalan 27 kişi Jandarma ekipleri, AFAD ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli bir şekilde kalacakları bir yere nakledildi. Ekipler tarafından vatandaşlara gıda yardımında bulunuldu. Hava koşullarının normale dönmesinden sonra AFAD tarafından vatandaşların tekrar normal hayatlarına geçmeleri için çalışılacağı öğrenildi.

