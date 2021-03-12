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Aksaray’da işçi servis devrildi! Çok sayıda yaralı var

Aksaray Ortaköy'de işçileri fabrikaya taşıyan servisin buzlanan yolda devrilip, şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 işçi yaralandı.

12 Mart 2021 Cuma 12:32
Aksaray’da işçi servis devrildi! Çok sayıda yaralı var
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18 kişinin yaralandığı feci trafik kazası sabah saatlerinde Aksaray Ortaköy'de yaşandı.

Sabah erken saatlerde bir fabrikaya işçileri taşıyan ve sürücüsünün 22 yaşındaki Muhammet G.'nin olduğu işçi servisi seyir halindeyken, buzlanan yolda kontrolden çıktı. Karayolunda kayan araç, şarampole yuvarlanarak devrildi.

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede minibüs içinde bulunan 18 kişinin yaralandığını tespit etti.

Yaralanan vatandaşlar olay yerine sevk edilen çok sayıdaki ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak konuşan bir işçi ise, yolun buzlu olduğunu ve minibüsün seyir halindeyken aniden kontrolden çıkarak devrildiğini ifade etti.



Son Güncelleme: 12.03.2021 12:32
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Aksayarİşçi KazasıTrafik Kazası
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