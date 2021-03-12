Aksaray’da işçi servis devrildi! Çok sayıda yaralı var

18 kişinin yaralandığı feci trafik kazası sabah saatlerinde Aksaray Ortaköy'de yaşandı.

Sabah erken saatlerde bir fabrikaya işçileri taşıyan ve sürücüsünün 22 yaşındaki Muhammet G.'nin olduğu işçi servisi seyir halindeyken, buzlanan yolda kontrolden çıktı. Karayolunda kayan araç, şarampole yuvarlanarak devrildi.

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede minibüs içinde bulunan 18 kişinin yaralandığını tespit etti.

Yaralanan vatandaşlar olay yerine sevk edilen çok sayıdaki ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak konuşan bir işçi ise, yolun buzlu olduğunu ve minibüsün seyir halindeyken aniden kontrolden çıkarak devrildiğini ifade etti.