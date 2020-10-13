Aksaray'da feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştı

Bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ise yaralandığı feci trafik kazası akşam saatlerinde Aksaray'da meydana meydana geldi.

27 yaşındaki Sümer Akın'ın sürücüsü olduğu otomobil, yolda seyir halindeyken önündeki aracı sollamak istedi. Hatalı sollama yapan Akın'ın karşı yönden gelen bir tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tırın altına giren ve hurdaya dönen aracın sürücüsü Sümer Akın kaza yeriden can verdi. Sümer'in aracında bulunan ve kardeşi olan yolcu 28 yaşındaki Seher Akın ise yaralandı.

ÇEvredeki vatandaşların haber etmesiyle olay yerine acil servis ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralanan kız kardeş Seher Akın ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden Sümer Akın'ın cansız bedeni ise adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Ekipler kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.