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Aksaray'da bir kişi eşinin kendini aldatıldığını öne sürerek eşini bıçakladı

Aksaray’da bir kişi, beraber yaşadığı kadının kendisini aldattığı iddia edere 9 yerinden bıçakladı. Zanlı kendisini aldattığı için bıçakladığını ve pişman olmadığını söyledi.

16 Mayıs 2021 Pazar 21:59
Aksaray'da bir kişi eşinin kendini aldatıldığını öne sürerek eşini bıçakladı
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Aksaray'da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre  Hasas Mahallesi 6601. Sokak'ta bulunan bir binanın 2. katındaki dairede iddialara göre dini nikahlı olduğu 44 yaşındaki Yeter Ç. ile kendisini dayısıyla aldattığı iddiasıyla tartışan  45 yaşındaki Bayram Ç. aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Yeter Ç.’yi darbetti.

Kadını darp etmekle kalmayarak sinirlerine hâkim olamayan Bayram Ç. mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Yeter Ç.’yi 9 yerinden bıçakladı.

Yeter Ç. kanlar içerisinde yere yığılırken evden gelen çığlıkları duyan komşuları durumu hemen polise bildirdiler. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri intikal etti.

EŞİNİN DAYISIYLA BİRLİKTE OLDUĞUNU ÖNE SÜRÜP BIÇAKLADI

Olay yerine gelen ekipler yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptılar. Bu sırada polis ekipleri olay ile ilgili bilgiler alarak hemen şüpheli şahsın peşine düşerken zanlı polis tarafından evinin yakınında kıskıvrak yakaladı.

Evde müdahalesi yapılan yaralı kadın hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheli Bayram Ç., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye getirildi.

NAMUSUM İÇİN YAPTIM DEYİP, 7 TANE DE DİL BİLDİĞİNİ SÖYLEDİ...

Asla pişman olmadığını dile getiren Bayram Ç. ibreti alam için namus için yaptığını söyleyerek öz dayısı ile kendisini aldattığını taş olmadığını insan olduğunu söyleyerek 7 tane dil bildiğini dil bildiği için susamayacağını söyledi.

Öte yandan herkesin kendinin tanıdığını cinayet işleyecek bir insan olmadığını söylerken namus için yaptığını ekledi.

 


Son Güncelleme: 16.05.2021 21:59
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BıçaklamaSevgili
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