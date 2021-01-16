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Aksaray askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Askerlik görevini Aksaray’da yapacak olanlar ya da Aksaray’a asker yollayacak olanlar, Aksaray’da ki askerlik şubeleri ve irtibat numaralarına haberimizden ulaşabilirler.

16 Ocak 2021 Cumartesi 11:08
Aksaray askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
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Aksaray’da bulunan askerlik şubeleri ve irtibat numaraları şu şekildedir;

-

Aksaray Askerlik Şubesi

Adresi: Kılıçaslan Mahallesi Selçuklu Caddesi No: 135 Aksaray

Telefon numarası: 0382 213 11 40

Faks numarası: 0 382 214 25 85

aksaray_as_sb@msb.gov.tr

-

Ağaçören Askerlik Şubesi

         

Adresi: Kızılay Mahallesi İhsan Özmen Bulvarı No:207 Ortaköy-Aksaray

Telefon numarası: 0382 351 30 72

Faks numarası: 0382 351 50 24                       

ortakoy_as_sb@msb.gov.tr

-Eskil Askerlik Şubesi

Adresi: Kılıçaslan Mahallesi Selçuklu Caddesi No: 135 Aksaray

Telefon numarası: 0382 213 11 40

Faks numarası:  0 382 214 25 85

aksaray_as_sb@msb.gov.tr        

-Gülağaç Askerlik Şubesi

Adresi: Kılıçaslan Mahallesi Selçuklu Caddesi No: 135 Aksaray

Telefon numarası: 0382 213 11 40

Faks numarası: 0 382 214 25 85

aksaray_as_sb@msb.gov.tr      

-Güzelyurt Askerlik Şubesi

Adresi: Kılıçaslan Mahallesi Selçuklu Caddesi No: 135 Aksaray

Telefon numarası: 0382 213 11 40

Faks numarası: 0 382 214 25 85

aksaray_as_sb@msb.gov.tr      

 

-

Ortaköy Askerlik Şubesi

Adresi: Kızılay Mahallesi İhsan Özmen Bulvarı No:207 Ortaköy-Aksaray

Telefon numarası: 0382 351 30 72

Faks numarası: 0382 351 50 24

ortakoy_as_sb@msb.gov.tr

-

Sarıyahşi Askerlik Şubesi

Adresi: Kızılay Mahallesi İhsan Özmen Bulvarı No:207 Ortaköy-Aksaray

Telefon numarası: 0382 351 30 72

Faks numarası: 0382 351 50 24

ortakoy_as_sb@msb.gov.tr

 

 

 



Son Güncelleme: 16.01.2021 11:08
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Anahtar Kelimeler:
AksarayAskerlikşubeTelefonAdresİletişim
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