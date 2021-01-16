Aksaray askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Aksaray’da bulunan askerlik şubeleri ve irtibat numaraları şu şekildedir;-
Aksaray Askerlik Şubesi
Adresi: Kılıçaslan Mahallesi Selçuklu Caddesi No: 135 Aksaray
Telefon numarası: 0382 213 11 40
Faks numarası: 0 382 214 25 85
Ağaçören Askerlik Şubesi
Adresi: Kızılay Mahallesi İhsan Özmen Bulvarı No:207 Ortaköy-Aksaray
Telefon numarası: 0382 351 30 72
Faks numarası: 0382 351 50 24
-Eskil Askerlik Şubesi
Adresi: Kılıçaslan Mahallesi Selçuklu Caddesi No: 135 Aksaray
Telefon numarası: 0382 213 11 40
Faks numarası: 0 382 214 25 85
-Gülağaç Askerlik Şubesi
Adresi: Kılıçaslan Mahallesi Selçuklu Caddesi No: 135 Aksaray
Telefon numarası: 0382 213 11 40
Faks numarası: 0 382 214 25 85
-Güzelyurt Askerlik Şubesi
Adresi: Kılıçaslan Mahallesi Selçuklu Caddesi No: 135 Aksaray
Telefon numarası: 0382 213 11 40
Faks numarası: 0 382 214 25 85
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Ortaköy Askerlik Şubesi
Adresi: Kızılay Mahallesi İhsan Özmen Bulvarı No:207 Ortaköy-Aksaray
Telefon numarası: 0382 351 30 72
Faks numarası: 0382 351 50 24
Sarıyahşi Askerlik Şubesi
Adresi: Kızılay Mahallesi İhsan Özmen Bulvarı No:207 Ortaköy-Aksaray
Telefon numarası: 0382 351 30 72
Faks numarası: 0382 351 50 24