Akşam namazı nasıl kılınır?

Müslümanların ibadetleri arasında namaz öncelikle gelir. Günde 5 vakit kılınan namazlar, farklı rekatlardan oluşur. Akşam namazı 5 rekattır. Üçü farz, ikisi sünnettir. Önce farz kılınır.

Dinin direği namazdır. Sabah, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı'dan oluşur. Günde 5 vakittir. Abdest alarak, kıbleye yönelerek namaz eda edilir.

“Kitaptan sana vahyedilenleri oku, namazı özenle kıl. Kuşkusuz namaz hayâsızlıktan ve kötülükten meneder. Allah’ı anmak her şeyden önemlidir. Allah yaptıklarınızı bilir.” (Ankebût Sûresi, 29/45)

Namaz kılmadan önce, iyi bir niyete bürünmeli ve abdest tazelenmelidir. Erkekler namaza başlarken ikamet getirirler. “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının farzını kılmaya” diyerek niyete girilir “Allâhu Ekber” diye iftitah tekbiri alınıp eller kavuşturulur. Ayakta iken sırayla; Sübhâneke, Eûzü Besmele, Fâtiha ve istenilen sure okunur. “Allâhu Ekber” diye rükûa gidilir ve üç defa “Sübhâne Rabbiye’lazîm” söylenir. “Semiallâhü limen hamideh” diye ayağa kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’lhamd” söylenir. “Allâhu Ekber” diye secdeye gidilir ve üç kez “Sübhâne Rabbiye’lâlâ” okunur. “Allâhu Ekber” diye secdeden kalkarak oturulur. Ardından “Allâhu Ekber” diye ikinci kez secdeye gidilir ve üç defa “Sübhâne Rabbiye’lâlâ” söylenir. “Allâhu Ekber” diye ayağa (ikinci rekâta) dikilerek ve eller kavuşturulur.

İkinci Rekâtta şöyle kılınır;

Ayakta sırayla; Besmele, Fâtiha ve istenilen bir sure söylenir. “Allâhu Ekber” diye rükûa gidilir ve üç kez “Sübhâne Rabbiye’lazîm” söylenir. “Semiallâhü limen hamideh” diye dikilerek ve ayakta “Rabbenâ leke’lhamd” okunur. “Allâhu Ekber” diye secdeye gilierek ve üç defa “Sübhâne Rabbiye’lâlâ” okunur. “Allâhu Ekber” diye secdeden kalkılarak oturulur. Ardından “Allâhu Ekber” diye ikinci kez secdeye gidilir ve üç kez “Sübhâne Rabbiye’lâlâ” okunulur. “Allâhu Ekber” diye oturulur. Oturduktan sonra, Ettehiyyâtü, söylenir. “Allâhu Ekber” diye ayağa (üçüncü rekâta) kalkılır ve eller kavuşturulur.

Üçüncü Rekât ise şöyle kılınır;

Ayakta Besmele ile Fâtiha okunarak başlanır, “Allâhu Ekber” diye rükûa gidilir ve üç kez “Sübhâne Rabbiye’lazîm” okunur. “Semiallâhü limen hamideh” diye ayağa kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’lhamd” saöylenir. “Allâhu Ekber” diye secdeye gidilir ve üç defa “Sübhâne Rabbiye’lâlâ” denir. “Allâhu Ekber” diye secdeden kalkılıp oturulur. Ardından “Allâhu Ekber” diye ikinci kez secdeye gidilir ve üç defa “Sübhâne Rabbiye’lâlâ” söylenir. “Allâhu Ekber” diye oturulur. Oturduğunda sırasıyla; Ettehiyyâtü, Allâhümme Salli, Allâhümme Bârik, Rabbenâ Âtinâ… duaları edilir. Başı önce sağ tarafa döndürerek, “Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh” söylenir. Sonra başı sol yöne döndürerek, “Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh” söylenir.

En son, “Allâhümme ente’sselâmü ve minke’sselâm. Tebârekte yâ ze’lcelâli ve’likrâm” okunur ve iki rekât sünnet kılınır.

Akşam namazının sünneti, sabah namazının sünneti gibidir. Sadece niyeti farklıdır. “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının sünnetini kılmaya” diyerek niyete girilir. “Allâhu Ekber” diye iftitah tekbiri alınır ve eller kavuşturulur ve sabahın sünneti gibi kılınır.