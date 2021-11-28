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Akrilik iplik üretim işçisi olarak çalışanlar ne kadar maaş alır? Akrilik iplik üretim işçisi ne iş yapmaktadır?

Akrilik iplik üretimi işçisi ne kadar maaş alır, bu işte çalışmak için hangi bölümden mezun olmak gerekir, Akrilik iplik üretimi işçisi ne iş yapar? Detaylar haberimizde..

28 Kasım 2021 Pazar 14:02
Akrilik iplik üretim işçisi olarak çalışanlar ne kadar maaş alır? Akrilik iplik üretim işçisi ne iş yapmaktadır?
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Akrilik iplik üretim işçisi ne kadar maaş almaktadır,2021 yılında en yüksek ve en düşük düzeyde aldıkları maaş ne kadardır, Akrilik iplik üretimi işçisi ne iş yapar, bu işi yapabilmek için hangi okuldan ve hangi bölümden mezun olmak gerekmektedir, bu işte çalışmak için hangi belgeler gerekir? Gibi soruları ve detaylı cevaplarını sizler için derledik. 

Akrilik iplik üretim işçisi tanımı nedir?

Makine parçası gibi benzer mekanik araç ve aksam üreten fabrika ve atölyelerde çalışmakta olan, üretimi takip etmekle sorumlu, yönlendiren, kontrol eden kişi ve kişilere verilen mesleki unvandır.

Akrilik iplik üretim işçisi 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Aldıkları en yüksek ve düşük maaşlar nelerdir?

Akrilik iplik üretim işçisi maaşlarını ortalama olarak ifade edecek olur isek 3.270 TL olarak söylemek mümkündür. Akrilik iplik üretim işçisi minimum maaş ise 2.826 TL olarak ifade edilebilir. Aldıkları maximum maaş ise 4.100 TL olarak kaynaklarda geçmektedir. Sizde bu maaşları almak istiyor ve bu işte çalışmak istiyorsanız ilanlara İŞKUR üzerinden ulaşabilir ve kariyer planlamanızı yapabilirsiniz. İŞKUR iş arayanlar için önemli fırsatlar sunmakta. Bu bağlamda iş ilanlarına ve işler için gerekli olan kursları da sağlamaktadır. Kariyer planlarınızı buradan yapmış olmanızın sizin için ayrı bir faydası olabilir. Daha detaylı bilgi için ve iş ilanları için aşağıda belirttiğimiz yere tıklayınız.

Akrilik iplik üretim işçisi olarak çalışabilmek için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Akrilik iplik üretim işçisi olarak çalışabilmek için gereken asgari eğitim düzeyi ilköğretimden mezun olmaktır.

Akrilik iplik üretim işçisi ne iş yapmaktadır?

Akrilik iplik üretim işçisi olarak çalışan kişiler işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler.

Meslek alanında önemli bir isim olarak bilinmekte olan punch operatörünün görevleri şunlardır;

1-Üretilecek olan makinelerin ya da parçaların kodlarını CNC makinelerine girmek ve seri üretimi sağlamak

2-Teknik bilgi gerektiren işlerde öncü olmak,

3-CNC istasyonunun bakımını ve kontrollerini yapmak,

4-Teknik resim okumak ve talimatları yerine getirmekte başarılı çalışmalar yürütmek,

5-Çeşitli kontrol sistemleri ve çizim programları ile çalışmak,

6-CNC makinelerinin montaj ve demontajını yapabilmek,

7-İş resmi olarak hazırlanan çizimleri CNC tona ve freze tezgâhlarının tanıyabileceği formata çevirmek,

8-ISO dilini kullanarak programlama yapabilmek,

9-İşçi sağlığı ve alandaki güvenlik kurallarına uygun olarak çalışmak,

10-Kendisine verilen çeşitli görevleri yerine getirmek

Akrilik iplik üretim işçisi meslek ana grubu nedir?

Tesis ve makine operatörleri ve montajcılar meslek ana grubuna dahildir.

Akrilik iplik üretim işçisi meslek alt grubu nedir?

Akrilik iplik üretim işçisi sabit tesis ve makine operatörleri meslek alt grubuna dahildir.

Akrilik iplik üretim işçisi meslek grubu nedir?

Akrilik iplik üretim işçisi tekstil kürk ve deri ürünleri makine operatörleri meslek grubuna dahildir.

Akrilik iplik üretim işçisi meslek birim grubu nedir?

Akrilik iplik üretim işçisi elyaf hazırlama bükme ve sarma makineleri operatörleri meslek birimi grubuna dahildir.

Akrilik iplik üretim işçisi meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde Akrilik iplik üretim işçisi kodu ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Biz sizler için bu kodu araştırdık. Akrilik iplik üretim işçisi kodu 8151.39 olarak belirtilmiştir.


Son Güncelleme: 28.11.2021 14:02
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