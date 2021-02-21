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Akrep burcu haftalık burç yorumu 22 Şubat 2021 – 28 Şubat 2021

Haftalık burç yorumlarımızda, Akrep burcu yorumları yer alacak. Akrep burcunun haftalık burç yorumunda 22-28 Şubat 2021 tarihlerinde neler gözlemlenecek. Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor. İşte detaylar…

21 Şubat 2021 Pazar 13:02
Akrep burcu haftalık burç yorumu 22 Şubat 2021 – 28 Şubat 2021
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Sevgili Akrep burçları, bu hafta Pazartesi gününden Cuma gününe kadar arttığı görülen hırs ve beraberinde etkiyle birlikte cinsel dürtüyü ortaya çıkartıyor. Akrep burçlarının tutkulu olduğu konuda bağımsız olarak çalışacağı güzel bir zaman dilimi bu hafta. 

Akrep burcu haftalık yorumu

Zor görevleri kolaylıkla halledip başarılı olacağınız ve adınızdan söz ettireceğiniz bir hafta olacak sizler için. Aynı zamanda dayanıklılık ve güce de sahip olacaksınız. Hayatınızda dönüşümler istiyorsanız yaratıcılık fikrinizi ön plana çıkartıp ani bir patlama yapabilirsiniz. Rekabet gerektiren bir durum içindeyseniz paniğe gerek yok. Savaşçı ruhunuz ve enerjiniz ile kolayca üstesinden geleceksiniz. 

Sevgili Akrepler, Cumartesi günü ve Pazar günlerinde görevlerinizi yerine getirmek için disiplinli ve sabırlı olmanız gerekecek. Fazladan sorumluluk alarak görevinizi iyi şekilde tamamlamak için hareketlenmeniz de gerekecektir. Başarılar, takdirler ve terfilerle zamanınızı doldurabilirsiniz. Hayatınızda var olan bir kişi için kaya gibi duruş sergileyebilir bilginliğinizle saygı duyabilirsiniz. 

Aynı zamanda sevgili Akrep burçları bu hafta hayatınızı biraz daha basitleştirerek verimliliğinizi arttırabilirsiniz. 



Son Güncelleme: 21.02.2021 13:02
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