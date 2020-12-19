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Akrep Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu

Akrep burcu 21-27 Aralık günleri arasında nasıl bir ruh haline sahip olacak? Akrep burcu olan kişileri bu günler içerisinde neler bekliyor? Akrep burcunun haftalık yorumunu merak eden kişiler bu sorulara yanıt aramaktadır.

19 Aralık 2020 Cumartesi 19:58
Akrep Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
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Akrep haftalık burç 21-27 Aralık 2020

Bu haftanın Akrep Burcu yorumunda, Pazartesiden Perşembeye bakış açınız ve keskin algınız, dahil olduğunuz her şeyin kapsamını görebilmenizi sağlayacak. Bu kadar büyük bir öngörüyle uzun vadeli plan yapmak için gerçekten iyi bir zaman.

Olumlu düşünceniz ve cesaret verici sözleriniz başkaları üzerinde moral olacak bir etki yaratacaktır.

İyimserliğiniz, önemli konularda başkalarından gelen iyi haberlerle desteklenecek.

Akrep haftalık burç 21– 27 Aralık 2020

Cuma ve Pazar, sürprizler ve heyecan verici karşılaşmaları getirecektir. Şimdi yeni ve ilginç bir şey denemek için iyi bir zaman ve bunu yapmak için yeterli özgürlüğe sahip olmalısın.

Öz farkındalığın geliştirilmesi, kişisel iletişimde içgörü veya geri bildirim yoluyla sağlanabilir.

Kişiliğinizi daha güzel veya olumsuz bir şekilde ifade ederken kendinizi rahat hissetmelisiniz.



Son Güncelleme: 19.12.2020 19:58
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