İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme videosu ile sosyal medyayı salladı
Son Dakika
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme...
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı 40’a yükseldi
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı...
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
29 Kasım korona virüs vaka tablosu belli oldu
Son Dakika
29 Kasım korona virüs vaka...

Akrabalar arasında arsadan dolayı çıkan kavgada 2 ölü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde arsa nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti. Kavgada silahlar çekildi 2 kişi vurularak yaşamını kaybetti.

29 Kasım 2020 Pazar 21:19
Akrabalar arasında arsadan dolayı çıkan kavgada 2 ölü
Takip Et:

Şanlıurfa Siverek ilçesinde akrabalar arasında ev önündeki arsadan dolayı anlaşmazlık çıktı. Çıkan tartışmanın alevlenmesi ile büyüyen kavgada silahlar çekildi. Çıkan kavgada Ali Türk ile Kutbizade Yaygın yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan 2 kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler.

Olay yerine çok sayıda jandarma intikal ederken bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Jandarma ekipleri olayın daha çok büyümesini önlemeye çalışırken ölen kişilerin aileleri hastane önüne akın ettiler. Sinir krizi geçiren yakınları güçlükle sakinleştirilirken polis ekipleri hastane önünde geniş önlemler aldı . Olası bir gerginlik için hazır bulundular.

Ölen kişilerin cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.



Son Güncelleme: 29.11.2020 21:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaAkraba Kavgası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medyadaki eş değiştirme ilanı polisi harekete geçirdi
Sosyal medyadaki eş değiştirme ilanı polisi harekete geçirdi
29 Kasım korona virüs vaka tablosu belli oldu
29 Kasım korona virüs vaka tablosu belli oldu
Önceden kurşunladığı kayınpederini şimdide baklava ile zehirledi
Önceden kurşunladığı kayınpederini şimdide baklava ile zehirledi
Ordu'da kayınpeder önce gelinini vurdu sonra intihara kalkıştı
Ordu'da kayınpeder önce gelinini vurdu sonra intihara kalkıştı
Komşuların kötü koku geldiği daireden rahatsız olması sonucunda eve gelen polisler cansız bedenle karşılaştı
Komşuların kötü koku geldiği daireden rahatsız olması sonucunda eve gelen polisler cansız bedenle karşılaştı
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi

Popüler Haberler

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı için neler söyledi?
Milli Piyango İdaresi Şans Topu çekiliş sonuçları kazanan numaralar 29 Kasım 2020
Fenerbahçe 3 Beşiktaş 4 maç özeti ve golleri ( Fb - Bjk maç özeti )
Yeni Bir Ev sunucusu Evrim Akın kimdir, nereli, kaç yaşında?
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak!
Sgk cenaze masrafları nasıl alınır? 2020 sgk cenaze parası ne kadar?
PTT'denö özel borç transfer ve yapılandırma kredisi Kasım 2020
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?
Saç ekimi uzmanı nedir, ne iş yapar, hangi sertifikaları almalıdır?
Aboubakar gol sevincinin anlamı ne?
İŞKUR iş aramak için profil oluşturma ve hesap açma nasıl yapılır?
Masterchef Nalan Toprak kimdir? Yarışmacı Nalan Toprak hakkında bilgiler
Nazlı Cerrahi bölümünden neden ayrıldı? Mucize Doktor Nazlı, cerrahi bölümüne ne zaman dönecek?
Ölüm orucu nedir, neden tutulur, sonuçları nelerdir?
Gelir vergisinden muafsanız bu ödemeleri geri alabilirsiniz!
Arıza dizisinde Rasim karakterini Uygar Özçelik canlandırıyor
Market için bayilik veren firmalar ve şartları 2020
Arıza dizisi Füsun karakterini kim canlandırıyor? Dilara Aksüyek biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Kahve dükkanı bayilik maliyeti 2020
Show TV Arıza tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Kefaret dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.