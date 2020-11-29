Akrabalar arasında arsadan dolayı çıkan kavgada 2 ölü

Şanlıurfa Siverek ilçesinde akrabalar arasında ev önündeki arsadan dolayı anlaşmazlık çıktı. Çıkan tartışmanın alevlenmesi ile büyüyen kavgada silahlar çekildi. Çıkan kavgada Ali Türk ile Kutbizade Yaygın yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan 2 kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler.

Olay yerine çok sayıda jandarma intikal ederken bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Jandarma ekipleri olayın daha çok büyümesini önlemeye çalışırken ölen kişilerin aileleri hastane önüne akın ettiler. Sinir krizi geçiren yakınları güçlükle sakinleştirilirken polis ekipleri hastane önünde geniş önlemler aldı . Olası bir gerginlik için hazır bulundular.

Ölen kişilerin cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

