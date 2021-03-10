Akkuyu Nükleer Güç Santrali nereye yapılıyor, nerededir?

Akkuyu Nükleer Güç Santrali 3. Ünitesinin temel atma töreni başlıyor. Törende Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı bulunacak.

Törene, devlet başkanları canlı bağlantı ile katılacaktır.

Santral nereye yapılıyor?

Mersin şehrinin Gülnar ilçesine yapılacaktır. Santral, Yanışlı mahallesinin Akkuyu mevkiine inşa edilecektir.

Nükleer güç santrali ne?

Santral ne zaman tamamlanacak?

Ülkemizin ilk nükleerolacaktır. Akkuyu bölgesi, anlaşmaya göre Rus şirket Atomstroyexport’a teslim edilmiştir. 1 ve 2. Ünitelerde üretilecek olan elektriğin %70’ i ile ünite 3 ve 4. Ünitelerde üretilen elektriğin %30’unu her ünitenin faaliyete geçmesiyle 15 yıl süresince T.C. tarafından 12.35 ABD senti/kWh tarifesiyle satın alınacak. Santralin 2023 yılında faaliyete geçeceği açıklanmıştır. 4 üniteden oluşan santralin toplam kapasitesi 4800 MWe ‘dir. Santralin tam anlamıyla faaliyette olmasının 8 yıl sonrasında ülkedeki enerji tüketiminin %5,5’ini; alım garantisi süresinin dolduğu zamanda %4’ünü, ekonomik yaşamının sonu 2082 yılında ise %1,8’ini karşılayacağı düşünülmektedir.

14 Nisan 2015 tarihinde santralin temeli atılmıştır. Ardından yapılan ihaleyi 394 milyon dolara Cengiz İnşaat’ın kazandığı bildirildi.

Kasım 2017 tarihinde Rusya Devlet Başkanı ile Cumhurbaşkanı görüştü. Görüşme sonucunda santralin ilk reaktörü 2023 senesinde devreye alınacaktır ifadesi kullanıldı.

Santralin 1. Ünitesinin temeli Nisan 2018 tarihinde, 2. Ünitesi ise Haziran 2020’de atıldı.

Santralin yapımı sırasında 12,6 milyon m3 kazı malzemesinin oluşacağı tahmin edilmektedir. Oluşan malzemenin 4,8 milyonu dolgu malzemesi, 7,8 milyonu Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından depolanacaktır.

Son durum nedir?

Santralin 3. Ünitesinin temel atma töreni canlı yayın ile bugün gerçekleştirilecektir.