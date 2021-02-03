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Akit TV whatsapp iletişim ve çağrı merkezi telefon numarası

Bildiğiniz üzere bazı televizyon kuruluşlarının her ilde şube açması mümkün olamıyor. Akit TV’ de bunlardan birisine örnektir. Akit TV’ de artık her TV kanalı gibi online üzerimden halkın haber ulaştırması için kendi platformunu kurdu.

03 Şubat 2021 Çarşamba 18:12
Akit TV whatsapp iletişim ve çağrı merkezi telefon numarası
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Akit TV güncel haberleriyle yayım hayatına 29 Nisan 2015'ten beri devam ediyor. Bu haber akışını detaylandırarak artık kendi WhatsApp platformu üzerinden halkın da desteğiyle en uzaktaki haberlere dahi haber yayın akışında yer vermek istiyor. Artık siz vatandaşlarda ilginç gördüğünüz haber değeri taşıyan olayları video, resim ve belgeleri ile WhatsAap yoluyla Akit TV’ ye ulaştırabilirsiniz. Canlı olarak da ihbarda bulanabilirsiniz.

Akit Tv artık tarafsız haberleri Whatsapp iletişim hattıyla vatandaşın sesi olmaya devam ediyor.

Akit TV Haber Whatsapp İhbar Hattı Telefon Numarası:

+905533139423




Son Güncelleme: 03.02.2021 18:12
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Anahtar Kelimeler:
AkittvYeniakitWhatsappihbarhattıGazeteİslamHaber
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