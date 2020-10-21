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Akılamaz Olay! Pandemiyi bahane ederek 228 bin lira dolandırdılar

Yozgat’ta Korona-virüs salgınını fırsata çeviren dolandırıcılar akıl almaz bir yöntem kullandılar.

21 Ekim 2020 Çarşamba 15:29
Akılamaz Olay! Pandemiyi bahane ederek 228 bin lira dolandırdılar
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Yozgat’ta Korona-virüs salgınını fırsata çeviren dolandırıcılar akıl almaz bir yöntem kullandılar.

Yozgat’ta akıl almaz bir olay gerçekleşti. Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan kişiler müşterilerine artık banka işlemlerinin uzaktan gerçekleştiriyoruz diyerek bilgisayar ve telefonlarına yüklettikleri programlar ile 3 kişiyi toplamda 228 bin TL dolandırdı.


Yozgat’ta 1 ayda 3 kez meydana gelen bir dolandırıcılık olayında Yozgat’ta yaşana Mustafa Kayıp isimli bir vatandaşın il Emniyet Müdürlüğüne başvurmasıyla açığa çıktı. Siber Güçlerle mücadele ekipleri Mustafa Kayıp adlı vatandaşın çalınan 28 bin TL sini başla bir hesaba aktarıldığını buldu. Yapılan incelemeler sonrasında başka hesaba aktarılan ve başkası tarafından çekilmek üzereyken bir şahıs suçüstü yakalandı.

Pandemiyi fırsat bilen dolandırıcıların bu hareketleri şaşkınlık yarattı. Mağdur olan Kayıp insanları bu tarz olaylara karşı uyardı ben kandım siz sakın kanmayın diyerek uyarılarda bulundu.



Son Güncelleme: 21.10.2020 15:29
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Anahtar Kelimeler:
YozgatDolandırıcılıkPandemi
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