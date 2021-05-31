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Akıl almaz olay! Metrobüsün üstünde tehlikeli yolculuk anları

İstanbul’da adrenalin tutkunu bir genç, Merter durağında metrobüsün üzerinde çıkarak 5 durak boyunca metrobüs üzerinde yolculuk yaptı. O anları kaydeden metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç sosyal medya hesabı üzerinden o anları paylaştı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:13
Akıl almaz olay! Metrobüsün üstünde tehlikeli yolculuk anları
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İstanbul'da yaptığı tehlikeli hareketleri ve onları kaydederek sosyal medyada paylaşan bir genç, bu kez arkadaşının yardımıyla akıl almaz bir yolculuk gerçekleştirdi. Merter metrobüs durağına arkadaşı ile birlikte gelen genç çocuk, durağın üzerine tırmanarak saklandı. Metrobüsün durağa yakınlaşması ile hemen üzerine çıkarak gizlenen genç kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye attı. Metrobüsün üzerinde 5 durak boyunca yolculuk yaptı.

Metrobüsün üstünde yatarak yolculuk

Yaptığı tehlikeli yolculuk anlarını kaydeden çılgın genç yürekleri ağza getirdi. 5 durak sonra genç çocuk Edinekapı durağında metrobüsten durağa atladı. Vatandaşlar karşılaştıkları bu durum karşısında şaşkınlık yaşadılar. Metrobüs üzerinden atlayan genç çocuk arkadaşıyla birlikte uzaklaştı. Gencin tehlikeli yolculuğu "bu kadarına da pes" dedirtti. Öte yandan genç çocuk o anları sosyal medya hesabım üzerinden  paylaştı.


Son Güncelleme: 31.05.2021 19:13
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Anahtar Kelimeler:
MetrobüsSosyal Medya
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