Akıl almaz olay! Metrobüsün üstünde tehlikeli yolculuk anları

İstanbul'da yaptığı tehlikeli hareketleri ve onları kaydederek sosyal medyada paylaşan bir genç, bu kez arkadaşının yardımıyla akıl almaz bir yolculuk gerçekleştirdi. Merter metrobüs durağına arkadaşı ile birlikte gelen genç çocuk, durağın üzerine tırmanarak saklandı. Metrobüsün durağa yakınlaşması ile hemen üzerine çıkarak gizlenen genç kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye attı. Metrobüsün üzerinde 5 durak boyunca yolculuk yaptı.

Metrobüsün üstünde yatarak yolculuk

Yaptığı tehlikeli yolculuk anlarını kaydeden çılgın genç yürekleri ağza getirdi. 5 durak sonra genç çocuk Edinekapı durağında metrobüsten durağa atladı. Vatandaşlar karşılaştıkları bu durum karşısında şaşkınlık yaşadılar. Metrobüs üzerinden atlayan genç çocuk arkadaşıyla birlikte uzaklaştı. Gencin tehlikeli yolculuğu "bu kadarına da pes" dedirtti. Öte yandan genç çocuk o anları sosyal medya hesabım üzerinden paylaştı.

