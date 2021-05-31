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Akıl almaz olay! Kimliğini kaybetti çete lideri olmakla suçlanıyor

16 sene önce kimliğini kaybeden bir kadın hakkında çete lideri olma suçundan kırmızı bülten çıkarıldı.4 çocuk annesi kadın yetkililerden yardım istedi.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:03
Akıl almaz olay! Kimliğini kaybetti çete lideri olmakla suçlanıyor
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Adana’da gerçekleşen akıl almaz olayda Adana’da ikamet eden  45 yaşındaki Servet Karaca  2005 yılında gittiği alışverişte yabancı bir kişi ile çarpıştı. Kadın daha sonra kimliği ve cüzdanının yanında almadığını fark etti. Daha sonra karakola giderek  kayıp bilgisi veren kadın kimliği için gazeteye kayıp ilanı verdi. Olaydan 3 yıl sonra aranarak çete lideri olmak suçundan kırmızı bülten ile arandığını bilgisi verilen kadının polis ekipleri tarafından arandığı öğrenildi.

DOSYA, AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Kayseri’de dolandırıcılık yaptığı iddiası ile mahkemeye götürülerek burada yargılandı.30’a yakın kişiyi 18 milyon lira dolandırdığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkarılan Karaca’nın dosyası Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

'BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞIYORUM'

Gelişen olaylar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen genç kadın 16 yıldır çete lideri olmaktan dolayı yargılandığını belirten 4 çocuk annesi kadın yaşadığı olay ile ilgili Kayseri’ye hiç gitmediğini belirtti. Suçlamaları kabul etmediğini belirten kadın evinin arkasında tezgah açıp tişört ve terlik sattığını ve bir süredir bu şekilde geçimini sağladığını söyledi. Mağduriyet yaşadığını belirten kadın yetkililerden yardım istedi. 


Son Güncelleme: 31.05.2021 19:03
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Anahtar Kelimeler:
AdanaKimlik Kaybı
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