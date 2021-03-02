Akıl almaz olay! Görme engelli kaçak sünnetçiye suçüstü

Adana’da gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Suriyeli sığınmacı çocukların da sünnet olmak için sıra beklediği sırada baskın düzenlenen kaçak muayenehane mühürlenip, süresiz olarak kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre Seyhan Belediyesine bağlı ekipler ilçede ki bir muayenehanenin kaçak işletildiği ihbarını aldı. Belediye ekipleri polis ekiplerinin desteğiyle ihbarda bulunulan adrese baskın yaptı.

Yapılan baskında izinsiz açılan muayenehaneyi işleten aynı zamanda Suriye vatandaşı olan N.G. adlı kişi hijyen koşullarının göz ardı edildiği, sağlıksız bir ortamda, gerekli alet ve edevatların olmadığı ofis masası üstüne serilmiş olan halı üzerinde Suriyeli bir aillenin çocuğunu sünnet etmeye hazırlanırken suçüstü yakaladı.

Sünnet yapılma üzere olan çocuk koruma altına alınırken, sünnet için sıra bekleyen çok sayıda çocuğun muayene de beklediği görüldü. Ekipler tarafından kaçak muayenehane süresiz olarak kapatılarak mühürlendi.

Hakkında işlem yapılan N.G.'nin, ise görme güçlüğü çektiği fark edilirken, yapılan baskında sünnet işlemi için kullanılmakta olan çok sayıda makas, şırınga, ilaçlar, serum, pansuman malzemeleri ve oksijen makinesi bulundu.

Öte yandan zanlı N.G.'nin bir yıldır sünnet yaptığı, kaçak muayenehane işletip doktorluk yaptığı öğrenildi. Öğrenilenlere göre zanlı sadece Suriyeli çocukları sünnet ettiği yetişkinlerin de hastalandıklarında N.G. tarafından muayene ve tedavi edildiği ortaya çıktı.