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Akıl almaz dolandırıcılık Sivas'ta yaşandı! Kocasının cinayet işlediğini söyleyerek yaşlı kadından 45 bin değerinde altın aldı!

Sivas'ta akıl almaz bir dolandırıcılık olayı meydana geldi. Ulaş’ta kendilerini jandarma olarak tanıtan ve telefon ile aradıkları kadına, "Kocan cinayet işledi" şeklinde yalan atarak kandırmayı başaran dolandırıcılar, yaklaşık 45.000 TL değerindeki bilezikleri alarak ortalıktan kayboldu.

04 Mart 2021 Perşembe 15:09
Akıl almaz dolandırıcılık Sivas'ta yaşandı! Kocasının cinayet işlediğini söyleyerek yaşlı kadından 45 bin değerinde altın aldı!
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İlçeye bağlı Yenikarahisar Köyü’nde ikamet eden 62 yaşındaki Nergis Kösedağ'ı telefon ile arayan ve kendini jandarma olarak tanıtan şahıs, Ulaş ilçesinde bir kadının öldürüldüğünü, olay yerinde kocasına ait kimlik kartının olduğunu, onun kurtarılması için evde bulunan ziynet eşyalarını ve paraları vermesinin gerekli olduğunu belirtti.

Alınan bilgilere göre, dolandırıcılardan birisi Kösedağ'ı telefonda oyalarken, diğeriyse eve giderek yaklaşık 45.000 lira değerinde olan 3 altın bileziği kadından aldı. Kısan zaman sonra kocası eve gelen kadın, dolandırıldığını anlayarak jandarmaya ihbar etti. Şahısların tutuklanması için çalışmalar başlatıldı.

Nergis Kösedağ, "Eşimi Ulaş'ta jandarma karakoluna götüreceklerini söylediler. İstememe rağmen eşimi telefona vermediler. Beni sürekli oyaladılar." İfadelerini kullandı.

Nergis Kösedağ

Arayan şahısın evde para bulunup bulunmadığı sorusunu yönelttiğini ve eve jandarmaların geleceğini vurgulayan Kösedağ, "Evde kızımın 3 bileziğinin olduğunu söyledim. 'Jandarmayı gönderiyoruz, sen onları ver. Biz burada fotoğraflarını çekeceğiz, sen endişede kalma.' dediler. Eve gelen kişi telefonla konuşuyordu, kimliğimi vermiştim, onu elinden geri aldım. Ayağında spor ayakkabı, başında şapka ve ağzında maske olan kişiye altınları verdim." İfadelerine yer verdi.

Süleyman Kösedağ ise köye geldiği esnada eşinin dolandırıldığının farkına vararak karakolun yolunu tutarak şikayetçi olduğunu söyledi. "Ben yandım, başkaları yanmasın." İfadelerini kullanan Kösedağ, suçluların bulunarak hak ettiği cezayı çekmelerini istedi.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 15:09
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Anahtar Kelimeler:
SivasYenikarahisarDolandırıcıKösedağNergisSüleyman
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