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Akika kurbanı nedir, farz mı? Akika kurbanı nasıl kesilir, şartları ne?

İslam dininde kurban kesmek İslam'ın şartlarından biridir. Kurbanların da çeşitleri vardır. Bunlardan biri de Akika kurbanıdır. Akika kurbanı yeni doğan kız ya da erkek çocuğun 7. gününde kesilen veya çocuğun buluğ çağına gelene kadar kesilen kurbandır. Akika kurban nedir? Şartları nelerdir? Nasıl kesilmelidir? Hangi hayvanlar Akika kurbanında kesilebilir? Haberimizde detaylı bir şekilde yer verdik.

30 Nisan 2021 Cuma 22:03
Akika kurbanı nedir, farz mı? Akika kurbanı nasıl kesilir, şartları ne?
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Akika kurbanı nedir ve nasıl kesilir?

Müslümanların en önemli ibadetlerinden biride kurban kesmektir. Allah’a yakınlık gösterir. Akika kurbanı bir çocuğun buluğ çağına kadar kesilebilse de en faziletli olanı kız ya da erkek çocuğun doğumundan 7.gün kesilmesidir. 

Kurban kesilecek hayvan kurban için elverişli olmalıdır. Kesilen kurban etinden kurban sahibi ve beraberindekiler de faydalanabilir. 

Akika kurbanı için gerekli şartlar nelerdir?

*Akika kurbanı için seçilen hayvan sağlıklı, azaları tam, besili olmalıdır.

*Keçi, koyun, sığır, manda veya deve seçilebilir. Bunların dışında başka hayvan seçilemez.

*Keçi ve koyun 1 yaşını, manda ve sığır 2 yaşını deve ise 5 yaşını doldurmuş olmalıdır. 

*Hasta hayvanlar, kör, boynuzlarından biri olmayan hayvanlar Akika kurbanı olmazlar.

*Akika kurbanı çocuğun buluğ çağına gelene kadar kesilebilir. 

*Hz. Peygamber kurbanın kesilmesinde kanın başa sürdürülmesini kaldırmıştır. 

*Çocuğun sıhhatli olması için hayvanın kemikleri kırılmamalıdır. Et eklem yerlerinden ayrılarak farklı yerlere gömülmelidir. 




Son Güncelleme: 30.04.2021 22:03
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Anahtar Kelimeler:
Akika KurbanıÇocukHayvan
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