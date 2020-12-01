Akika kurbanı nedir? Akika kurbanının hükmü

Akika kurbanı, yeni doğan çocuk için şükredilmesi amacıyla kesilir. Akika kurbanı kesilirken belli kurallara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Akika kurbanı nedir, akika kurbanı hükmü nedir?

Akika kurbanı çocuk nimetine karşılık Allah rızası için kesilen kurbanlıktır. Akika kurbanı için kesilen hayvanın kurbanlık hayvanına uygun olması gerekmektedir.

Akika kurbanı Kurban Bayramı’nda kesilebildiği gibi kurban dışında da kesilebilir. Kesilen kurbanın eti kesen aile, zengin veya fakir fark ekmeksizin herkese verilebilir. Erkek çocuk için iki akika, kız çocuklar için bir akika hayvanı kesilir. Akika kurbanı yerine bedeli fakir ailelere tasadduk etmek akika yerine kabul edilmez.

Akika kurbanının şartları nelerdir?

Adak, akika veya ölüler için kesilecek kurban da, ilim neşri ile meşgul bir vakfa kestirilebilir. Böylece ilim neşrine katkımız olduğu için farz sevabı yapılmış olunur.

Akika kurbanı da diğer kurbanlardaki şartlara uygun olmalıdır. Bu şartlar;

Koyun, keçi, sığır, deve ya da mandadan biri tercih edilebilir. Bunların dışında herhangi bir hayvan Akika kurbanı için kesilemez,

Yaş olarak ise demenin 5, sığır ile Mandanın 2 ve keçi ile koyunun ise 1 yaşını doldurmuş olması önemlidir,

Akika kurbanı için seçimi yapılacak hayvan sağlıklı, besili ve azaları tam olmalıdır,

Hasta, zayıf, boynuzlarından biri olmayan, iki gözü de kör hayvanlar Akika kurbanı için kesilemez,

Hz. Peygamber bu kurbanın kesilmesi esnasında örf için başa kan sürülmesi adetini kaldırılmıştır.

Ölmüş çocuklar için de akika kurbanı kesilebilir. Bu sayede şefaat edilmesi sağlanır. Akika kurbanı çocuk baliğ olsa da kesilebilir. Peygamber Efendimiz kendisi içinde akika kurbanı kesmiştir. Kim hangi yaşta olursa olsun kendisi için de akika kurbanı kesebilir.

Erkek çocuklar için istenen iki kurbanın kesilmesi durumu uygun olmayan aileler için bir hayvan kesilmesiyle de yapılabilir.