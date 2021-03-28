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Akhisar'da çıkan çatışmada ölü ve yaralılar var

Manisa'nın Akhisar İlçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

28 Mart 2021 Pazar 23:03
Akhisar'da çıkan çatışmada ölü ve yaralılar var
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Manisa Akhisar’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Merkez Çarşı’da aralarında tartışma çıkan iki grup olayın daha da büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucunda silahlarla birbirine ateş açtılar. Çıkan silahlı çatışmada 4kişi yaralandı.

Olay sonrasında yaralılar hastaneye kaldırılırken durumu ağır alan bir kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan birinin sağlık durumu ciddiyetinin korurken diğer 2 yaralının durumlarının iyi olduğu ve hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Çevik kuvvet ekipleri, yaralıların bulunduğu hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken olay yerinde incelemeler polis ekipleri tarafından sürdürülüyor. Polis olaya karışan ve kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Son Güncelleme: 28.03.2021 23:03
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Anahtar Kelimeler:
Manisaçatışma
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