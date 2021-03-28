Akhisar'da çıkan çatışmada ölü ve yaralılar var

Manisa Akhisar’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Merkez Çarşı’da aralarında tartışma çıkan iki grup olayın daha da büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucunda silahlarla birbirine ateş açtılar. Çıkan silahlı çatışmada 4kişi yaralandı.
Öte yandan Çevik kuvvet ekipleri, yaralıların bulunduğu hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken olay yerinde incelemeler polis ekipleri tarafından sürdürülüyor. Polis olaya karışan ve kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Son Güncelleme: 28.03.2021 23:03