Akdeniz'de göçmen dramı

İspanya’nın K. Afrika’daki topraklarından olan Ceuta’nın komşusu Fas’tan gelen göçmenlerin sayısı artıyor. Ceuta’ya gitmek için canlarını hiçe sayan göçmenlerin bazıları şişme botlar ile, kimileri de denizden yüzerek veya sınır çitlerini aşarak bölgeye ulaşmaya çalıştı.

Fotoğraf kareleri her şeyi göz önüne serdi

Bölge büyük bir insanlık dramına şahitlik ederken, kameralara yansıyan fotoğraf kareleri sosyal medyada büyük ses getirdi. Göçmenler arasında bulunan bir ailenin bebeği olan 2 aylık bebeğe ait fotoğraf karesi, yaşanan olayların boyutunu bir kere daha gösterdi.

Fas’a geri yollamak istiyorlar

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, göçmenlerin Fas’a geri gitmeleri ile ilgili önlemlerin tamamlandığını söylerken, pek çok göçmenin iadesinin yapıldığını da belirtti.

8 bin göçmen Ceuta’ya geçmeyi başardı

Ceuta’ya geçen sekiz bin göçmen arasında yer alan 26 yaşında olan Ouarda, "Facebook'ta sınırı geçmenin mümkün olduğunu gördüm. Artık aileme bakamadığım için buraya geldim" ifadesini kullandı.

İspanya’da ise, bu zamana kadar hiç görülmemiş bir göçmen akımının yaşandığı açıklandı. İspanyol askerlerinin El Tarajal Playı’nda yer alan sınır hattında kimi göçmenleri suya ittiği de görüldü.

2 aylık bebek denizde kayboldu

Ailesi ile beraber Cueta’ya geçmeye çalışırken denizde kaybolan 2 aylık bir bebeğı ise, İspanya Sualtı Kurtarma Timi’nde görev yapan Juuan Francisco kurtardı.

İspanyol Sivil Muhafızlar (Guardio Civil) teşkilatı tarafından 18 Mayıs 2021 günü paylaşılan sembol kurtarma fotoğrafı ise tüm dünyada büyük yankı getirdi.