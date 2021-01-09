Akdeniz Bölgesinde kar yağışı bekleniyor! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, 13 Ocak Çarşamba gününden itibaren Balkanlardan soğuk hava dalgası geleceğini duyurdu. Bu hava, Akdeniz bölgesine ve iç kesimlere karla karışık yağmur getirecek.

Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. 8 Ocak Cumartesi günü itibariyle Antalya bölgesinin, Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altında kalacağını belirtti.

Önce sıcaklıklar artacak

Ardından sıcaklıklar hızlı bir düşüşe geçecek

Havalar, mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmektedir. Sıcaklıklar, 11-12 Ocak tarihlerinde 6 ile 12 derece üzerine çıkacaktır.

13 Ocak tarihinden itibaren bölgenin batısından başlayarak hava sıcaklıkları hızla düşecektir. Bu düşüşle mevsim normalleri sağlanmış olacaktır.

Kar ve soğuk geliyor

Pazar günü itibariyle bölgede sağanak yağış ve yağmur beklenmektedir. İç kesimlerde kar yağışı beklenmektedir.