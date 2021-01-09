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Akdeniz Bölgesinde kar yağışı bekleniyor! Meteoroloji uyardı

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bu hafta içinde normale dönecek. Akdeniz Bölgesinde hava sıcaklıklarının yükselmesinin ardından havaların ne zaman soğuyacağı merak edildi. Yağışlar ne zaman? Meteoroloji, sağanak ve kar konusunda vatandaşı uyardı.

09 Ocak 2021 Cumartesi 22:33
Akdeniz Bölgesinde kar yağışı bekleniyor! Meteoroloji uyardı
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, 13 Ocak Çarşamba gününden itibaren Balkanlardan soğuk hava dalgası geleceğini duyurdu. Bu hava, Akdeniz bölgesine ve iç kesimlere karla karışık yağmur getirecek.

Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. 8 Ocak Cumartesi günü itibariyle Antalya bölgesinin, Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altında kalacağını belirtti.

Önce sıcaklıklar artacak

Havalar, mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmektedir. Sıcaklıklar, 11-12 Ocak tarihlerinde 6 ile 12 derece üzerine çıkacaktır.

Ardından sıcaklıklar hızlı bir düşüşe geçecek

13 Ocak tarihinden itibaren bölgenin batısından başlayarak hava sıcaklıkları hızla düşecektir. Bu düşüşle mevsim normalleri sağlanmış olacaktır.

Kar ve soğuk geliyor

Pazar günü itibariyle bölgede sağanak yağış ve yağmur beklenmektedir. İç kesimlerde kar yağışı beklenmektedir.

 



Son Güncelleme: 09.01.2021 22:33
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKar Yağışı
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