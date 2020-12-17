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Akbil İstanbulKart HES kodu nasıl eşleştirilir? Eşleştirme için son gün ne zaman?

İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanabilmek için İstanbulkart ile HES kodunun eşleştirilmesi zorunlu hale getirildi. İstanbulkart'ın HES kodu nasıl eşleştirileceği belli oldu.

17 Aralık 2020 Perşembe 17:26
Akbil İstanbulKart HES kodu nasıl eşleştirilir? Eşleştirme için son gün ne zaman?
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul’da toplu taşımaya HES kodu zorunluluğu getirildi. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen HES kodu ile vatandaşların koronavirüs takibi yapılıyor. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, HES kodlarını İstanbulkart’larıyla eşleştirmeleri gerekiyor. Eşleştirme yapmayan kişiler İstanbulkart’ları ile ulaşım araçlarını kullanamayacaklar.

Eşleştirme için son tarih 15 Ocak

İstanbulkartları ile HES kodlarını eşleştiren vatandaşların hasta ya da temaslı olmaları durumunda bilgileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne iletilecek. Hasta ya da temaslı olanların ulaşım araçlarını kullanmaları durumunda İstanbulkart’ı askıya alınarak kullanılamayacak. HES kodu eşleştirmesi için son tarih ise 15 Ocak 2021 olarak belirlendi.

HES kodu eşleştirmesi web sitesinden yapılıyor

İstanbulkart ile HES kodunu eşleştirmek isteyen kişiler, kişisellestirme.istanbulkart.istanbul adresinden işlemlerini gerçekleştirebilirler.

HES KODU EŞLEŞTİRME İÇİN TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 17.12.2020 17:26
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Anahtar Kelimeler:
HESSağlık BakanlığıIstanbulkart
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