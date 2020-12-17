Akbil İstanbulKart HES kodu nasıl eşleştirilir? Eşleştirme için son gün ne zaman?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul’da toplu taşımaya HES kodu zorunluluğu getirildi. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen HES kodu ile vatandaşların koronavirüs takibi yapılıyor. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, HES kodlarını İstanbulkart’larıyla eşleştirmeleri gerekiyor. Eşleştirme yapmayan kişiler İstanbulkart’ları ile ulaşım araçlarını kullanamayacaklar.
Eşleştirme için son tarih 15 Ocak
HES kodu eşleştirmesi web sitesinden yapılıyor
İstanbulkart ile HES kodunu eşleştirmek isteyen kişiler, kişisellestirme.istanbulkart.istanbul adresinden işlemlerini gerçekleştirebilirler.
Son Güncelleme: 17.12.2020 17:26