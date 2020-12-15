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Akbil İstanbul kart İETT HES kodu zorunlu mu? İBB İstanbulkart Hes kodu eşleştirmesi nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı yaptığı genelgede, İstanbul’da ulaşım kartlarının HES koduyla entegre olması gerektiğini duyurdu. Entegre olmamış kart sahiplerini uyardı ve entegre edilmesi için tarih verdi.

15 Aralık 2020 Salı 20:47
Akbil İstanbul kart İETT HES kodu zorunlu mu? İBB İstanbulkart Hes kodu eşleştirmesi nasıl yapılır?
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Covid-19 virüsü vakalarının Türkiye’de artmasıyla birlikte toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu geldi. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ise İstanbul Kart Hes kodu eşlettirmesinin nasıl olacağının detaylarını verdi.

 

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgede şehir içi toplum araçlarının HES kodu ile seyahat edebileceklerini açıklamıştı. Bu genelge, koronavirüslü olan ya da temaslı olan kişilerinin toplu kullanım araçlarını kullanmamasını engelleyecekti.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri için hala kişiselleştirmemiş durumda olan İstanbulkart’ların kişiselleştirilmesi için hazırlıklara başladı. İBB, intenet, mobil uygulama ve telefonlarına gönderecekleri mesaj ile vatandaşı, kartlarının kişiselleştirilmesine yönelik bilgiler gönderecek.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, 15 Ocak’tan sonra kişiselleştirilmemiş kartlarının aktifliğini sonlandıracak.

İstanbulkart sitesi üzerinden kişiler, gerekli bilgileri sunduktan sonra kart-HES kodu eşleşmesi yapabileceklerdir.

Üç farklı yöntem ile HES kodu alınmaktadır. Vatandaş, HES kodunu, Hayat Eve Sığar adı mobil uygulamasından alabilirler. Buradan almak istemeyen vatandaşlar, telefonlarının mesaj bölümüne 2023 kısa numarasını göndererek SMS ile HES kodu alabilirler. Son olarak ise vatandaşlar, HES kodunu e-Devlet üzerinden alabilmektedirler.

 



Son Güncelleme: 15.12.2020 20:47
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Anahtar Kelimeler:
IbbIçişleri BakanlığıHESE-devletHayat Eve Sığar
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