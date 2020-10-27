Akbank Personel alımı şartları nelerdir? Başvuru koşulları nelerdir?

Akbank, şirket içinde çalışmak isteyen kişileri düzenli olarak işe almaktadır. Bankaya iş başvurusu yapmak isteyenlerin öncelikle bankanın sağladığı şartları yerine getirmesi ve ardından gerektiği şekilde başvurması gerekmektedir. Akbank, 70 yılı aşkın süredir ülkemizde kesintisiz hizmet veren ve bu alanda gelişen önemli bankalardan biridir. Bankanın 14.000'den fazla çalışanı ve yaklaşık 800 şubesi bulunmaktadır.

Bankaların ülke çapında bu kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunması, çalışanlar için artan bir talep yaratmıştır. Bu nedenle düzenli olarak personel temin ederek düzenli personel istihdam eden Akbank, kariyer planlamasında da birçok kişinin ilk sırada yer aldığı kurumlardan biri olarak kabul edilmekte ve çalışanlara insana yakışır bir çalışma ortamı sağlamaktadır.

Akbank Personel Alımı Ne Zaman?

Akbank'ın personel alım saatleri bankanın gerektirdiği süreler içerisinde açıktır ve işe alım ilanları her zaman yayınlanmaktadır. Banka şubelerinin ihtiyaç duydukları kişilere pozisyonlarına göre açtıkları ilanlar, yaşadıkları yere göre artabilir veya azalabilir. Bu nedenle Akbank'a başvuranların son duyuru listesini takip ederek iş başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Akbank Personel Alım Şartları Neler?

Akbank İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank personeli istihdam etme şartları, bankada çalışmak isteyenlerin yerine getirmesi gerekenlerdir. Bankanın gerekli pozisyonlara göre işe alım yaptığı dikkate alınarak, başvuru sahiplerinin mesleki alanlarına göre açık pozisyonlara başvurmaları gerekmektedir. Bankalar genellikle meslek alanları dışında yapılan başvuruları dikkate almamaktadır. Ayrıca bir bankada çalışmak isteyen kişilerin öncelikle nazik ve arkadaş canlısı olması gerekir. Ek olarak, iyi kişilerarası ilişkiler, insanların beklediği bir başka önemli durumdur. Ekip çalışmasına değer veren ve başarılı bir şekilde ekip ilişkileri kuran kişiler, şüphesiz bankanın en sevdiği kişiler olacaktır.

Akbank'ta iş başvurusu yapmak isteyenler öncelikle bankanın insan kaynakları ile iletişime geçebilirler. Ayrıca bankanın profesyonel departmanının ait olduğu yerden başvurmak da daha sağlıklı bir yöntemdir. Bankanın resmi web sitesindeki başvuru formundan iş başvurusunda bulunabilirsiniz ve özgeçmişinizi şahsen göndermek adayların değerlendirebileceği başka bir yoldur. Değerlendirme çok önemlidir ve çevrimiçi iş başvurusunda bulunmak üzere olanların başvuru bilgilerini eksiksiz olarak girmeleri gerekir. Başvurduktan sonra, gerekli niteliklere sahipseniz, bir banka yetkilisi sizinle en kısa sürede iletişime geçecektir.

Akbank İnsan Kaynakları İletişim

Akbank İnsan Kaynakları Departmanı ile iletişime geçmek için bu adreste (bankanın resmi web sitesi) bir bağlantı sağlanabilir. Belirli bir adreste iş başvurusu yapabilen kişiler, bankanın çalışanlarına sunduğu fırsatlar hakkında da detaylı bilgi alabilirler. Banka arayüzünün iki bölümünden yeni mezunlar veya öğrenciler için başvurabilir veya kendilerine uygun pozisyonları tecrübeli bölümden öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda banka, çalışanlarının kariyer gelişimine çok faydalı olan gelişim politikalarına her zaman çalışanları dahil etmiştir.

Akbank Çalışma Saatleri Kaçla Kaç Arasında?

Akbank çalışanlarının çalışma saatleri aşağıdaki gibidir:

Sabah çalışma saatleri; 09: 00-12: 30

Öğle yemeği saati; 12: 30-13: 30

Öğlen çalışma saatleri; 13: 30-17: 30

Akbank Çalışma Şartları ve Sosyal Haklar

Akbank çalışanlarının hakları ve imkanları, bankanın çalışanlarına sağladığı ek fırsat ve ücretleri içermektedir. Bu nedenle banka çalışanlarının sahip olduğu ek fırsatlar aşağıdaki gibidir: