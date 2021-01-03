Akbank müşteri hizmetlerine direk bağlanma yöntemleri

Türkiye’nin en önde gelen bankalarından biri Akbank’tır. Akbank dijital bankacılığın ülkemizde öncüsü konumunda olup, online işlemler konusunda birçok yeniliği müşterilerine sunmaktadır. 1948 yılında kurulan banka bugüne dek birçok alanda hizmet vermiştir.
Son olarak Akbank Sanat, Akbank Çocuk Tiyatrosu, Akbank Caz Festivali gibi etkinliklerde düzenlemiştir. Akbank müşteri hizmetleri de diğer bankalarda olduğu gibi bağlanma konusunda uzun süre vakit harcatmaktadır. Akbank müşterileri müşteri temsilcisine direk bağlanma yöntemlerini araştırıyor. Akbank müşteri hizmetleri 7/24 açıktır.
- Hesap açma, dekont alma, hesaba dair bilgi alma,
- EFT, Havale, para transferi işlemleri
- Fatura ödeme işlemleri,
- Kredi kartı borcu ödeme, hesap kesimine ilişkin bilgi alma,
- MTV, gümrük vergisi vb. vergi ve ceza ödemeleri
- Hisse senedi alım, satım vb. hisse işlemleri
- İntenet bankacılığı işlemleri
- Döviz alım, satım, döviz kur takibi vb. yatırım işlemleri
- Kredi başvurusunda bulunma ve kredi takibi vb. kredi işlemleri
- Çek ve senet işlemleri, POS işlemleri vb. kurumsal bankacılığa dair işlemler yapılmaktadır.
Akbank müşteri hizmetlerine iki numara üzerinden ulaşılır. Ancak telesekreterin uzun yönlendirmelerini beklemeden direk olarak müşteri temsilcisine bağlanmak için sesli arama yöntemiyle “Müşteri temsilcisine bağlanmak istiyorum” diyerek cevap verilmelidir.
Bu şekilde bağlanılmaması durumunda telesekreter sesinin duyulmasının ardından öncelikle 4, daha sonra 2 ve son olarak 0 rakamlarını tuşlayın. Ardından müşteri temsilcisine bağlanacaksınız.