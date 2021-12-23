Akbank kredi kartları internet alışverişine nasıl açılır?

Akbank Axess kredi kartı sahipleri, önceki yıllarda Bankacılık Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen tarihten önce SMS ile online alışveriş onayı verebilmektedir. Ancak ihtiyaç duyulduğu sürece intenet üzerinden, mesajlaşma yoluyla veya bankanın çağrı merkezi aracılığıyla kredi kartları alışverişe açılabilmektedir. Aynı işlem bankanın mobil uygulaması üzerinden de yapılabilmektedir. Akbank kredi kartını intenet alışverişine açma nasıl yapılır?

Akbank kredi kartı açma

Akbank kredi kartını online alışverişe açmak için SMS onayı, Akbank direkt işlem ve müşteri numarası ile işlem yapabilirsiniz. Bankanın yeni müşterileri yani yeni kredi kartı başvurusu yapan müşteriler için kart açma işlemi sırasında onay verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kredi kartınızı online alışveriş yapmak için kullanamazsınız. Bankacılık düzenleme kurumu tarafından düzenlenen bir uygulama ile kredi kartı dolandırıcılığını ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Akbank kredi kartını intenet alışverişine açabilmek için 3 adım bulunmaktadır.

SMS ile Akbank kredi kartını intenet alışverişine açma

Akbank kredi kartını SMS ile online alışverişe açmak için İNTERNET yazıp bir boşluk bırakın ve kartın son 4 hanesini kullanarak 8885'e kısa mesaj gönderin. "İNTERNET" yazıp 8885'e kısa mesaj gönderirseniz, Akbank'a ait tüm kişisel bankacılık/kredi kartlarınızı ve ek kartlarınızı online alışverişe, alışverişe aktif hale getirebilirsiniz.

Akbank mobil bankacılık ile kartı intenet alışverişine açma

Akbank mobil bankacılık üzerinden kredi kartlarını intenet alışverişine açmak için;

Akbank mobil uygulamasına giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra çıkan ekranda menüye giriniz.

menüden Güvenlik Ayarları sekmesini seçin.

Güvenlik ayarlarından kartınızla ilgili birçok işlemi gerçekleştirebilir, bu sekme üzerinden Akbank kredi kartı online alışverişinizi açıp kapatabilirsiniz. Akbank online alışveriş kredi kartı açmak için kart ayarları bölümünden online alışveriş sekmesine tıklamanız, çıkan bildirim mesajında ​​online alışverişi online alışveriş için kullanabilmeniz için online alışveriş fonksiyonunu etkinleştirmeniz gerekmektedir. .Aynı bankaya ait birden fazla kartı olan kullanıcılar, başka bir sekmede hangi kartların aktif olacağını da belirleyebilir. Tercihinize göre tek kart veya tüm Akbank kartlarını online alışveriş için verebilirsiniz.

Akbank kredi kartını müşteri hizmetleri ile alışverişe açma

Müşteri hizmetlerini arayarak Akbank kredi kartınızı online alışverişe açan kişiler gerekli güvenlik doğrulamasından geçtikten sonra kartlarını online alışverişe aktif hale getirebilirler.444 25 25 numaralı müşteri hizmetlerini arayıp tüm kartlarını intenet alışverişlerine açabilir.

3D secure açma

3D Secure Visa ve Mastercard tarafından online alışverişlerde banka ve kredi kartı kullanan kart sahiplerinin güvenliğini sağlamak için geliştirilmiş bir güvenlik sistemidir. 3D güvenli ödemeyi seçerek, daha güvenli alışveriş için cep telefonunuza gelen güvenlik kodunu doğrulamak için SMS'i kullanabilirsiniz. Alışveriş sırasında 3D güvenli ödeme seçeneğini tercih ederek cep telefonunuza gönderilen SMS doğrulama kodunun 3D güvenliği sayesinde güvenle alışveriş yapabilirsiniz.

Akbank direkt uygulaması

Bu uygulama ile kartınızı intenet alışverişlerine açabilmektesiniz. Telefonunuza bu uygulamayı indirerek sistem tarafından yönlendiren adımlarla işleminizi kolaylıkla yapabilirsiniz.

Akbank Müşteri hizmetleri

Akbank’ın 444 25 25 numaralı telefon numarası ile müşteri hizmetlerine bağlanabilirsiniz. Bu hizmet aracılığıyla birçok işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.