Akademisyen nasıl olunur? Güncel Doçent, Profesör olma şartları

Üniversite eğitiminin ardından asistan olunmasıyla başlayan sürecin sonunda akademisyen, doçent ve profesör olunabilir. Uzun ve zor bir süreç olsa da ülkemizde çok sayıda üniversite öğrencisi bu yolculuğa çıkmak istiyor.

Akademisyen nasıl olunur?

Bir akademisyen kariyerine şu sıralamayla devam eder;

Lisans eğitimini bitirmek.

Yüksek lisans eğitimi görmek.

Doçent unvanını alabilmek için doktora derecesine girmek.

Son olarak istenen şartları tamamlayarak profesör olmak.

Akademisyen olma şartları

Üniversite not ortalamasının yüksek olması.

ALES puanı sahibi olmak.

YDS, YÖK-DİL veya bu sınavlar eş olarak görülen yabancı dil sınavından istenen puanı almak.

Bu aşamaların ardından akademisyen olunur. Ancak akademisyen olduktan sonra belli alanlarda yüksek lisans tezi hazırlanmalı ve doktora tezi hazırlanmalıdır. Bu süreçlerin ardından akademisyen için unvan alma zamanı gelir. İlk olarak doçent ardından profesör olunur.

Akademisyen kadroları nelerdir?

Üniversiteler akademisyen alımlarında belli kadrolar açar. Bu kadrolar;

Uzman

Öğretim görevlisi

Öğretim üyesi

Araştırma görevlisi

Yukarıda verilen kadrolarda yer alan kişiler öğretim elemanı olarak gösterilir. Ancak her dalın kendi görevleri bulunmaktadır. Araştırma görevlileri üniversite hocalarının asistanları olarak bilinir. Bu kişiler akademik kariyerlerinin başındaki kişilerdir. Bu kadrolara girebilmek için üniversite not ortalamasının yüksek olması gerekmektedir.

Uzmanlar ise akademik kariyer yapmaz. Bu kişiler üniversitedeki uzmanlık gerektirecek bölümlerde kalifiye eleman olarak çalışan memurlardır. Bu kişilerin atamalarında da not ortalamasına dikkat edilir. Öğretim üyeliği kadrosunda not ortalaması dikkate alınmaz.

Öğretim görevlileri ders vermeleri için işe alınır. Bu kişiler için üniversite not ortalaması çok önemlidir. Atamalarda not ortalaması dikkate alınır ve bu şekilde görevlendirilir.

Öğretim görevlisi nasıl olunur?

Lisans eğitimi sonrasında yüksek lisans yapmış olmak ya da belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak,

ALES sınavından 70 ve üzeri puan almak sayılabilir.

Yukarıda belirtilen şartların yanı sıra ön lisans mezunlarında bu kadrolar için YDS, YÖK-DİL şartları da aranmaz. Ancak lisans mezunları için dil sınavından 50 puan almaları gerekmektedir.

Araştırma görevlisi nasıl olunur?

Araştırma görevlisi olmak için yapılması gerekenler şu şekildedir;

Araştırma görevlisi olmak için bağlı bulunduğunuz okulun ilanlarını takip edebilirsiniz. Bunun için 2. bölümün sonunda verilen linki kullanabilirsiniz.

Farklı üniversitelerde de araştırma görevlisi kadrolarına başvurabilirsiniz.

Kadronun şartlarını sağlar ve mülakatları geçebilirseniz, araştırma görevlisi olarak üniversitede çalışmaya başlayabilirsiniz.

Doçent nasıl olunur?

Yüksek lisans eğitiminin ardından doktora yapan kişiler ilk olarak doçent unvanı alır. Bu unvanı almak için kişinin tez yazması ve bunu kurula sunması gerekir. Kurul uygun görürse doçent unvanı verilmektedir.

Doçentler, profesör kadrosunda yer alan akademik bir unvandır. Bu kişilerin görevleri şunlardır;

Doçent, üniversitelerde lisans dersleri verir.

Yüksek lisans ve doktora seviyelerinde ders vermenin yanı sıra tez çalışmalarında jürilik ve tez danışmanlığı gibi akademik süreçlerde yer alır.

Öte yandan doçent unvanına sahip kişiler üniversitelerdeki pek çok farklı kademede yönetici olarak görev yapabilirler. Meslek yüksek okulu müdürlüğü, yüksekokul müdürlüğü, enstitü müdürlüğü, dekanlık üstlenebilecekleri görevler arasındadır.

Doktora tezini veren kişiler ortalama 5-6 yıl görev yaptıktan sonra yardımcı doçent unvanını alır. Ardından akademik çalışmalar ve makaleler yayınlayan bu kişilerin çalışmaları üniversitelerce takip edilir. YÖK doçent kadrosu açtığında ise bu kadrolara başvuru yapan kişiler üniversitelerin mülakatlarına çağrılır ve uygun görülmesi halinde görevlerine başlar ve doçent olur.

Profesör nasıl olunur?

Üniversitede görev yapan doçentler 5 yıl sonra profesör unvanı alır. Bu unvanı almak için kişiler yine çalışmayla kurul karşısına çıkar ve kurulun onay vermesi halinde profesör olabilir. Profesör yani bir alanda uzman olan kişiler akademik anlamda en üst seviyeye erişmiş kişilerdir. Öte yandan profesör olmak için bir yaş sınırı yoktur. Çalışmaları uygun görülen kişiler kurul onaylarının ardından bu unvanın sahibi olabilir. Profesör olunması için yüksek lisans, doktora, doçentlik eğitimlerini başarıyla geçer ve ardından ulusal ve uluslararası alanda çalışma yapmalıdır.

Bu çalışmaların en hızlı şekilde tamamlanması sonucunda en erken 35 yaşında profesör unvanı alınır.

Hangi akademik kadro ne kadar maaş alır?