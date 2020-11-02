AK Parti'nin eski gençlik kolları başkanı depremde hayatını kaybetti

İzmir depreminin ardından bölgede seferlik ilan edildi ve ekipler gece gündüz demeden bölgede çalışmalarını umutla yürütüyor.Son olarak bölgeden 65 saat sonra gelen mucize haberi sonrasında üzücü haberlerde gelmeye devam ediyor.

Deprem sonrasında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik üzücü bir haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Çelik, deprem sebebiyle hayatını kaybedeb 92 can içinde Bayraklı İlçe Gençlik Kolları Başkanı'nın da olduğunu duyurdu.

Çelik yapmış olduğu paylaşımda, 'Önceki Dönem Bayraklı İlçe Gençlik Kolları Başkanımız, Ekrem Özgür Duman kardeşimizi İzmir depreminde kaybettik' ifadelerini kullandı.