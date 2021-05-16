Ailesini rehin alan genç babasını öldürüp 3 jandarmayı yaraladı!

Kocaeli’ye bağlı İzmit ilçesinde aile arasında rehine krizi olayı yaşandı. İlçede bulunan Bayraktar köyünde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre Edip Bayram (26) isimli bir genç akşam saatlerinde kavga ettiği babası Ali Bayram'ı silahla vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Ali Bayram, olay sırasında hayatını kaybederken psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Edip Bayram annesi Seher Bayram'ı rehin aldı ve o sırada kendisine müdahale etmek isteyen kuzenleri Hüseyin ve Cafer Bayram'ı yaraladı.

Amca çocukları yaralı halde evden kaçmayı başarırken hastanede giderek tedavi altına alındılar. Zanlının annesini rehin tuttuğu eve gelen jandarma ekipleri, Edip Bayram'ın teslim olmasını istedi. Jandarmaya karşı çıkan genç ekiplerle çatışmaya girdi ve 1 astsubay ve 2 uzman erbaşı yaralanmasına neden oldu.

Köye giriş ve çıkışlar komple kapatılırken evin çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Şahsın 2006 yılında amcası Hüseyin Bayram'ı da vurarak öldürdüğü ve yaşından dolayı cezai ehliyeti olmadığı için 3 yıl önce cezaevinden tahliye edilerek çıktığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda Özel Harekat Polisleri sevk edilirken şahsı ikna etme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.