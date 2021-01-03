Ailesinden dört kişiyi de Covid-19 yüzünden kaybetti!

Hatay Antakya ilçesinde pandemi süreci içerisinde kurulan ‘Vefa Destek Grubu’ ve filyasyon ekibinde görevli olan Şehit Emin Yıldırım İlkokulu müdürü Cevdet Alkan (55), kendisinin de koronavirüse yakalandığını ve atlattığını hastalığı atlatabildiğini anlattı. Pandemi sürecinde, en başta 20 Kasım tarihinde 60 yaşında olan ablası Nuran Malcı'yı kanserden dolayı kaybeden Alkan, 2 Aralık gününde 92 yaşında olan babası İbrahim Alkan'ı, 4 Aralık gününde 86 yaşında olan annesi Fatma Alkan'ı ve 11 Aralık günündeyse 62 yaşında olan en büyük ablası Cavide Emirleroğlu'nu koronavirüs nedeniyle defnetti.

'Bu tehlikeli, yayılımcı ve ölümcül bir hastalık'

‘Sevdiklerinizle vedalaşamıyorsunuz'

sini koruyabilmek için 6-7 aydan beri kimseyle iletişime geçmediğini ve her türlü önlemini almasına rağmen dört kişiyi kaybetmenin acısını yaşadığını belirten Alkan, “Bu hastalık çok tehlikeli. Yayılımcı ve tedbiri alınmadığı zaman ölümcül sonuçları olan bir hastalıktır. Bu süreçte, 20 Kasım da küçük ablamı kaybettim. 2 Aralık, babamın vefatını izledim, kendi elimle toprağa teslim ettim. 4 Aralık, annemi teslim ettim toprağa. 11 Aralık, benim akıl hocam, emekli öğretmen, eğitimi bana sevdiren, yol haritamı çizmeme yardımcı olan büyük ablamı da yine kendi elimle toprağa verdim. Acılı, sıkıntılı ve insanı çökerten bir süreç” ifadelerini kullandı.

Babasının vefat etmesinin ardından yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle annesini son bir kez bile göremediğini, veda edemediğini dile getiren Alkan, “Babamın vefatından sonra koronavirüs testim pozitif çıktı. Evde kendimi karantinaya aldım. Öyle bir acıdır ki kendi annemi son defa görüp, veda edemedim. En sevdiğiniz insanlarla vedalaşamıyorsunuz bile. En sevdiğiniz insanlarla bir daha bir araya gelemeyeceksiniz” ifadelerine yer verdi.

Üç evinde kapısını kilitlediklerini ve bunun anlatılamaz bir acı olduğunu söyleyen Alkan, “Şu anda elimde, aradığımda cevap verilmeyecek, hiç arayamayacağım dört telefon numarası var” şeklinde konuştu.