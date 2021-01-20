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Aile üyeleri art arda felç geçirdi! Durumu gören komşuları ise endişeye kapıldı

Ankara'da yaşanan olayda yaşlı çift, evde besledikleri kuşlarının ölmesinin ardından üzülerek felç geçirdi. Anne ve babasını yerde hareketsiz bir şekilde gören kızları ise baygınlık geçirdi. Yerde hareketsiz bir şekilde yatan aileyi gören komşuysa durumu polis ekiplerine bildirdi.

20 Ocak 2021 Çarşamba 17:25
Aile üyeleri art arda felç geçirdi! Durumu gören komşuları ise endişeye kapıldı
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Meydana gelen olay Ankara’nın Çankaya ilçesin Bahçelievler semtinde yaşandı. Olay, baba Z.E.'nin evin içerisinde besledikleri kuşun ölümünün ardından üzüntüden yığılarak felç geçirmesiyle başladı.

Z.E.'nin rahatsızlanıp felç geçirmesini sonrasında anne N.E. de eşini o halde görüp rahatsızlık geçirerek felç geçirdi. Alt katta bulunan ailesinin yanına giden kızları I.E. ise annesi ve babasını yerde hareketsiz halde görünce şok geçirerek baygınlık geçirdi.

Yerde yatan komşularını gören komşu, doğalgaz zehirlenmesinden şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Çok sayıda polis ve sağlık ekiplerinin yanında Başkentgaz personelleri de olay yerinde yerini aldı.

Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında doğalgaz kaçağının olmadığı bildirilirken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından felç geçiren çift tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

 



Son Güncelleme: 20.01.2021 17:25
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraFelçSağlıkPolisBabaAnneKız
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