Aile üyeleri art arda felç geçirdi! Durumu gören komşuları ise endişeye kapıldı

Meydana gelen olay Ankara’nın Çankaya ilçesin Bahçelievler semtinde yaşandı. Olay, baba Z.E.'nin evin içerisinde besledikleri kuşun ölümünün ardından üzüntüden yığılarak felç geçirmesiyle başladı.

Z.E.'nin rahatsızlanıp felç geçirmesini sonrasında anne N.E. de eşini o halde görüp rahatsızlık geçirerek felç geçirdi. Alt katta bulunan ailesinin yanına giden kızları I.E. ise annesi ve babasını yerde hareketsiz halde görünce şok geçirerek baygınlık geçirdi.

Yerde yatan komşularını gören komşu, doğalgaz zehirlenmesinden şüphelenerekekiplerine ihbarda bulundu. Çok sayıda polis veekiplerinin yanında Başkentgaz personelleri de olay yerinde yerini aldı.

Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında doğalgaz kaçağının olmadığı bildirilirken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından felç geçiren çift tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.