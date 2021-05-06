Aile sağlığı merkezlerinde 10-11-12 Mayıs tarihlerinde aşılama olacak mı? Bakanlık duyurdu

Ramazan Bayramını içine alan tam kapanma süreci devam ederken, hastanelerde ve aile sağlık merkezlerinde koronavirüs aşısı vurulmaya devam ediyor.

Bakanlık tarafından açıklanan yol haritasına göre sırası gelen vatandaşlar ve meslek grupları e nabız üzerinden randevularını oluşturup, talep ettikleri aşıları vurulabiliyor.

Dün itibariye 2.doz aşı olanların sayısı 10 milyonu geçmişken, her gün aşılama devam ediyor ve binlerce kişi oluşturdukarı randevularına göre aile sağlığı merkezlerinde yada hastanelerde aşıları oluyor.

Öte yandan aşılama süreci devam ederken merak edilen bir diğer konu ise Ramazan bayramı öncesinde, 10 -11 ve 12 Mayıs 2021 tarihleride aile sağlığı merkezlerinde koronavirüs aşıları yapılacak mı ? sorusu oldu ve konuyla ilgili olarak açıklama geldi.

Ramazan bayramının geçtiğimiz günlerde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı resmi yazısıns göre 9 günlük tatil çıkarılmasıyla birlikte 10-11 ve 12 Mayıs tarihleri kamu kurum ve kuruluşları çalışmayacak. Bu sebeple aile sağlığı merkezlerinde de aşılama olmayabilecek. Ancak bu karar aile sağlığı merkezlerine bırakıldı.

Aile sağlığı merkezlerinde 10-11-12 Mayıs tarihlerinde aşılama olacak mı

Sağlık Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada 10-11-12 Mayıs tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezlerinin açık veya kapalı olması durumunun aile hekimliklerinin inisiyatifine bırakıldığını duyurdu.