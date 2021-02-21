Aile içinde alacak ver kavgası: 1’i kadın 4 yaralı

4 kişinin yaralandığı kavga bugün Adıyaman'da yaşandı.

Gelen haberlere göre kentte dini nikahlı olarak hayatını sürdüren A.Ü. ile M.D arasında iddialara göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte tarafların kardeşleri ve babasıda kavgaya karıştı.

Gürültüyü duyan komşuların haber etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kavgaya müdahale etti ve kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan 1'i kadın 4 kişi olay yerinde yapılan ilk yardımdan sonra ambulanslar ile hastaneye kaldırdı. Yaralılardan bir kişi tedavi olmak için epey direndi ancak akrabalarının araya girmesiyle birlikte ikna oldu ve tedavi için hastaneye gitmeyi kabul etti.

Polis ekipleri kavga ile ilgili olarak inceleme başlattı.