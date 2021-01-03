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Aile içi ve kadına şiddet formu güncellendi; İlk uygulama Ankara'da

İçişleri Bakanlığı, 'Aile içi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt ve Risk Değerlendirme Formu'nun güncellendiğini açıklarken ilk uygulamanın Ankara'dan başlayacağını belirtti.

03 Ocak 2021 Pazar 21:45
Aile içi ve kadına şiddet formu güncellendi; İlk uygulama Ankara'da
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Bakanlıktan yapılan son yazılı açıklamaya göre, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bundan yola çıkarak  'Aile içi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt ve Risk Değerlendirme Formu' n da güncellemeye gidildi. Yeni formlarda 6284 sayılı kanun kapsamındaki işlenen suçlar 22 soru ile daha detaylı olarak ele alınacak. Yeni form ile birlikte oluşan sonuçlarla risk analizleri daha etkin yapılabilecek. Güncel formun  Pilot uygulaması 4 Ocak'ta Ankara'da başlayacak  daha sonra ülke genelinde uygulanmaya başlayacak.

DÜNYADAKİ ÖRNEKLER İNCELENEREK HAZIRLANDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı uzmanları tarafından hazırlanan güncel form öncesinde önek olması amacıyla dünya genelindeki önekler titizlikle incelendi. Kadınlara yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri alındı. Kadın mağdurların değerlendirmelerine göre form son şeklini alırken , güncel form halen kadın sığınma evlerinde kalan kadınların cevaplandırmaları sağlandı. Hazırlanan yeni form; risk değerlendirme ve analiz çalışmalarının yapılabilmesi için işin asıl uygulayıcılarına anket şeklinde puanlama, memnuniyet ve hassasiyet durumunu ölçmek için gönderildi. Güncelleme form için çok titizlikle çalışarak görüşler alınarak ve son şeklini almadan uygulaması yapılarak hazırlandı.

ŞİDDET TANIMLARI DETAYLADIRILDI

Eski uygulanan formda bir madde de ve 'evet/hayır' şeklinde geçen fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet geçen yerler, yeni formda 4 ayrı soru haline getirildi. Yeni formda; şiddet tanımları üzerinde durularak bu kısım vurgulandı detaylandırıldı, kişinin sürekli takip edilmesi ve peşinin bırakmama durumu yer ve zaman verilerek ele alındı, görülen şiddetin etkide bulunduğu diğer aile bireyleri soruldu ve şiddetin sıklığı detaylandırıldı, en yeni uygulamalardan olan şiddetin uygulandığı mekanın durumu ve mağdur olan kişinin o andaki halinin tespit edilmesi üzerinde çalışıldı. Bu durumlarla birlikte riski arttıran durumlar mağdur ve fail açısından detaylı ele alındı. Boşanma aşaması durumu, töre ve namus cinayetlerinin  geçmişi incelendi, bir silaha sahip olma durumu ve silaha kolay erişim durumu ele alındı. Görülen şiddetten çocukların ne ölçüde etkilendiği analiz edildi, durum için koruyucu ve önleyici tedbir kararları ile etkinliği vurgulandı.

TEDBİR KARARI VERİLMESİNDE ETKİNLİĞİ ARTIRACAK

Kolluk, mülki amir ve hakimin, mağdur olan kişiye karşı koruyucu tedbir kararları vermesindeki etkinliğini artıracak, mağdur olan kişiye  barınma yeri sağlama ve kişiyi koruma altına almadaki tereddütleri giderecek. 



Son Güncelleme: 03.01.2021 21:45
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Anahtar Kelimeler:
Aile Içi şiddetGüncel Form
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