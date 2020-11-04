İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Aile hekiminden e-nabız şifresi nasıl alınır? E-nabız şifremi unuttum

Birçok kişinin merak ettiği Aile hekiminden e-nabız şifresi nasıl alınır? E-nabız şifremi unuttum haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 4 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, Aile hekiminden e-nabız şifresi nasıl alınır? konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

04 Kasım 2020 Çarşamba 10:31
Aile hekiminden e-nabız şifresi nasıl alınır? E-nabız şifremi unuttum
Takip Et:

Pek çok sağlık hizmetine bir arada erişim sağlanmasına olanak veren E-nabız sistemine girişlerde kullanılan şifrelerin unutulması halinde gerçekleştirilmesi gereken birtakım işlemler bulunmaktadır. Bu işlemler neticesinde şifreler sıfırlanabilmekte, yeni şifre belirlenebilmektedir.

E-nabız sistemi, vatandaşların muayene, tetkik ve tedavileri ile ilgili tüm verilerin depolandığı bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlık Bakanlığı kapsamında kullanılan bu sistem hem devlet hem de özel hastanelerde yapılan her türlü tedaviyi bünyesinde barındırmaktadır.

E-nabız sistemi pek çok vatandaş tarafından sağlık alanında önemli bir uygulamadır. Buna bağlı olarak, sisteme erişim sağlamak isteyen ancak şifresini unutan vatandaşlar nasıl yeni bir şifre belirleyebileceklerini araştırmaktadırlar.

E-Nabız Şifresini Unutanlar Ne Yapmalı?


E-nabız sistemine girişlerde kullanılan şifrelerin unutulması halinde kullanıcıların aşağıdaki kısımda sıralanmış olan adımları gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

  • E-nabız web sitesine giriş yapılmalıdır. (https://enabiz.gov.tr )
  • Ana sayfada bulunan e-nabız şifreniz ile sisteme giriş yapın butonuna tıklanmalıdır.
  • Bu sayfa açıldıktan sonra giriş butonunun yanında “şifremi unuttum” tuşu yer almaktadır.
  • Bu tuşa tıklanması sonrasında sisteme kayıtlı olan cep telefonu numarası ile SMS onayı gönderilmektedir. Yeni şifrenin belirlenebilmesi için bu onay mesajı kullanılmalıdır. Bunun için öncelikle T.C. kimlik numarası yazılmalıdır. Sonrasında sisteme kayıtlı cep telefonu numarası girilmeli ve SMS gönder butonuna basılmalıdır.
  • Girilen cep telefonu numarasına gönderilen onay kodunun sisteme girilmesi lazımdır. Onay kodunun girilmesi ile birlikte SMS olarak geçici bir e-nabız şifresi gönderilmektedir ve bu şifre ile sisteme giriş yapılmalıdır.
  • Geçici şifre ile sisteme giriş yapıldıktan sonra şifre değiştirilebilmektedir.

E-Nabız Sistemine Nasıl Giriş Yapılır?

E-nabız sistemine girebilmek için 4 farklı yöntem kullanılabilmektedir. Bunlardan ilki e-devlet sistemidir. E-devlet sistemine giriş yapılması ardından e-nabız sistemine geçiş yapılabilmektedir. Diğer bir yöntem olarak e-imza yöntemi kullanılabilmektedir. Ayrıca aile hekimi giriş kısmından da e-nabız sistemine girilebildiği gibi daha önceden alınmış şifre ile de girilebilmektedir.

E-Nabız İletişim Numarası ve Uygulaması

0312 248 51 51 numarası aranan e-nabız çağrı merkezi ile görüşülebilmektedir. İOS cihazlar için App Store ya da Android cihazlar için Google Play Store üzerinden de e-nabız uygulaması indirilebilmekte, mobil uyumlu olarak işlemler gerçekleştirilebilmektedir.

E-Nabız Sisteminden Covid-19 Test Sonucu Sorgulanabilir mi?

E-nabız sistemi kapsamında pek çok farklı sorgulama işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Son dönemde etkisini hissettirmeye devam eden Covid-19 virüsü salgını kapsamında gerçekleştirilen test sonuçları da sistem üzerinden sorgulanabilmektedir. Yalnızca Covid-19 test sonuçları değil diğer hastalıklarla ilgili olarak da pek çok sorgulama yapılabilmektedir.



Son Güncelleme: 04.11.2020 10:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Covid-19Sağlık BakanlığıE-Nabız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamyonun freni patladı! Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapandı
Kamyonun freni patladı! Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapandı
Mersin'de dehşet! Eşini, kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, intihara kalkıştı
Mersin'de dehşet! Eşini, kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, intihara kalkıştı
MasterChef Pankek nasıl yapılır? Pankek tarifi
MasterChef Pankek nasıl yapılır? Pankek tarifi
AK Parti'nin eski gençlik kolları başkanı depremde hayatını kaybetti
AK Parti'nin eski gençlik kolları başkanı depremde hayatını kaybetti
Bolu'ya kışın ilk karı düştü
Bolu'ya kışın ilk karı düştü
BİM 3 kasım aktüel ürünler kataloğu açıklandı
BİM 3 kasım aktüel ürünler kataloğu açıklandı

Popüler Haberler

Karıncayı kovmak için ne yapmalıyım? Karınca kovma yöntemleri
Aile hekiminden e-nabız şifresi nasıl alınır? E-nabız şifremi unuttum
Özel Hastanelerde Fizik Tedavi Ücretleri 2020
2020 Tarla Parası ne kadar oldu?
Tiktok para kazanma nasıl oluyor? Tiktok para kazanma nasıl aktif edilir?
Zabıtalık başvurusu nasıl yapılır? 2020 Zabıtaların çalışma saatleri
Devlet öğrenci bursu ne kadar? 2020 İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verdiği para yardımları
SGK ilişiksizlik belgesi için gerekenler nelerdir? SGK ilişiksizlik belgesi sorgulama işlemleri
Ptt kart şifresi sms ile nasıl alınır? Ptt kart şifre alma işlemler
Şartlı eğitim yardımı ne zaman yatar? 2020 Şartlı eğitim yardımı ne kadardır?
7 Haziran PTT, Bankalar, Hastaneler, Noterler Açık mı? 7 Haziran Resmi Tatil mi? Resmi Kurumlar Hizmete Açık mı?
Hercai Dizisi Yusuf Ağa kimdir? Gerçek adı nedir? Atilla Pekdemir rol aldığı yapımlar ve hakkında bilgiler
MEB yeni LGS Sınav Tarihi 21-28 hangi zamanlarda olacak?
Bekçiler polisliğe geçiş yapabilir mi, polisliğe geçiş var mıdır, şartları nelerdir? Bekçilikten polis olma
2020 MEB LGS Ekim ayı örnek sorular kitapçığı yayınlandı!
Durumunda olmayan ailelere elektrik faturası desteği ! 106 TL elektrik faturası yardımı nereden ve nasıl alınır?
2021-2022 yılında yayın hayatına başlayacak olan yeni diziler ve yayınlanacağı kanallar hangileridir?
Hasta kabul sekreterliği sertifikası nasıl alınır? Hasta kabul sekreterliği şartları
Tarifeye ek cep telefonu alma şartları nelerdir? Operatörlerden tarifeye ek telefon nasıl alınır?
Yatıya Misafirim Var başvuru formu ve whatsapp hattı
Esnaf kredisi alma şartları nelerdir? Esnaf kredisi için gereken belgeler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.