Aile hekimi değiştirilebiliyor mu? 2020 Aile hekimi değiştirme şartları neler?

Türkiye’nin dört bir yanında uygulanan Aile Hekimi Sistemi, insanların sağlık sorunları hakkında devlet tarafından sağlanan bir hizmettir. Bu hizmet ile birlikte insanlar kayıtlı oldukları Aile Hekimi ile görüşerek onlardan kolayca yardım alabiliyor.

Aile Hekiminden memnun olmayan kişiler Aile Hekimlerinin değiştirmek istemektedir. Bu durumda bulunan kişilerin Aile Hekimi değişikliği yapması için bazı şartları yerine getirmeleri gerekir.

Aile Hekimi değişimi yapmak istiyorum

Aile Hekimi ile sorun yaşayan veya adres değişikliğinden dolayı hekimini değiştirmek isteyen kişiler en az 3 aydır aynı doktor adı altında bulunuyorsa, bizzat başvuru yaparak veya intenet üzerinden başvuru yaparak Aile Hekimi değişikliği işlemini başlatabilmektedir.

Aile Hekimi değişimi yapma

Aile Hekimi kişinin ikamet ettiği bölgede yer alan doktor tarafından sağlık hizmeti alması durumudur. Bu hizmetten memnun olmayan ve hekimi ile sorunlar yaşayan kişiler dilerse Aile Hekimlerini değiştirebilmektedir. Bunun için başvuru yapması gereken vatandaşlar, 3 aydır o doktorun adı altında bulunmalıdır. 3 aydan az bir süredir aynı Aile Hekiminde bulunan kişilerin başvuruları kabul edilmemektedir. Bu nedenle kişiler başvurularını 3 ay geçtikten sonra yapmalıdır.

Aile Hekimi değişim yapma formu

Başvuru yapacak kişiler sağlık merkezlerine giderek başvuru formu doldurmalıdır. Bu formu dolduran kişiler sağlık merkezine formlarını teslim ederek başvuru sonucunu beklemelidir. Başvuruları değerlendirilen kişilerin sonuçları kişiye iletilerek değişiklik yapılacaktır.

Aile Sağlık Merkezlerine giden kişiler, talep etmeleri halinde o merkezlerde değişim başvuru formuna ulaşabilmektedir. Evinize en yakın sağlık merkezine giderek başvurunuzu oluşturabilirsiniz.

Aile Hekimi değişim yapma dilekçesi

Başvuruda bulunan kişilerin dilekçesinin bir nüshası Aile Hekimine, bir nüshası Toplum Sağlık Merkezine, bir nüshası da başvuru sahibine verilir. Bu dilekçeleri yerine teslim eden kişilerin başvuruları 5 gün içerisinde TSM’ne ulaştırılır. Başvuruları değerlendirilen kişilerin başvuru sonuçları olumlu ya da olumsuz kişilere ulaştırılmaktadır.

Aile Hekimimi intenetten değiştirebilir miyim?

Aile Hekimi ve birçok hizmete Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan e-nabız sistemi ile ulaşabilmek mümkündür. Dijital ortamdan ulaşılabilecek uygulama ile birlikte insanlar birçok hizmete erişebilir ve Aile Hekimi değişim başvurularını oluşturabilmektedir.

Aile Hekimi değişimi yapma e-devlet

E-nabız sistemine giriş yapılır.

Sistem üzerinden e-devlet butonuna tıklanır.

Açılan sayfada giriş yapılır.

Açılan sayfada Aile Hekimi detayları bulunacaktır.

Aile Hekimi değiştir butonuna tıklanarak değişim işlemi başlatılır.

Aile Hekimi değişim yapma şartları

Aile hekimi değişimi yapmak isteyen kişilerin istediği doktor üzerinden 4.000’den az hasta kayıtlı olmalıdır.

Bir kişi Aile Hekimi değişimi yapabilmek için en az 3 aydır aynı Aile Hekimi adı altında bulunmalıdır.

Aile Hekimi değişimleri her ayın 5’i ile 21’ine kadar yapılır. 21’inden sonra yapılan değişimler diğer aya sarkar.

Sistemde bulunan doktorların hasta durumu yeşil sarı ve kırmızı renkle kişilere belirtilmiştir. Kırmızı renkte doktorların hasta sayısı yüksektir. Yeşil ve sarı renkte doktorların seçilmesi daha doğru olmaktadır.

Aile Hekimi değişikliği yapacak kişilerin bu değişime başvurmadan önce iyi düşünmeleri gerekmektedir. Değişim sonrasında kişi ancak 3 ay sonra bir değişiklik başvuru yapabilmektedir. Bu nedenle sistem gerekli olmadığı sürece meşgul edilmemelidir. Kişiler başvurularını bildikleri doktora göre yapmalı ve doktorun hasta sayısına dikkat etmelidir.