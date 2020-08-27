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Aile Durum Bildirimi nereden ve nasıl yapılır? e-Devlet yoluyla aile bildirimi

Vatandaşların çoğu tarafından çokça istenilen aile durum bildirimi formu e-Devlet üzerinden alınabilir mi? Formun doldurulma aşmaları nelerdir? Bu form nerelere verilmeli, hangi kurumun bu formu istediği ise merak ediliyor.

27 Ağustos 2020 Perşembe 19:09
Aile Durum Bildirimi nereden ve nasıl yapılır? e-Devlet yoluyla aile bildirimi
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Aile durum bildirimi, yardıma muhtaç olan ailelerin faydalanması için oldukça önem farz ediyor. Ailede ki kişi sayısının belirtildiği bu form sunulduğu taktirde çocuk yardımlarından faydalanmak isteyenler için umut kapısı olarak görülmektedir. İşe girerken de istenilen aile bildirim formu ilerleyen zamanlarda da değiştirilebiliyor.

Aile Bildirim Formu Nereden Alınır?

Yeni bir işe girecekseniz, girdiğiniz iş yeri sizden aile yardım bildirim formu isteyebilir. Bu durumda belgenin ne işe yarayacağı düşünülmektedir. Aile bildirim formu hanede bulunan kişilerin bilgilerini içermektedir. Ailede bulunan çocuk sayısı eşin çalışma ve iş durumu gibi bilgilerin içinde bulunduğu form, çocuk ve aile yardımının alınabilmesi hem de AGİ miktarında doğru hesap yapılması için önemlidir. Kısacası bu form için hem aile yardımı aynı zamanda asgari geçim indirimi formu da denilmektedir. Peki bu aile bildirim formunu nereden alınabilir?

Aile bildirim formunu alabilmek için bir kuruma gitmeye gerek yok. İntenet üzerinden çıktı olarak alınabilir.


Çıktı olarak alınan bu formu doldurmak oldukça basittir. Herhangi bir karışıklığı önlemek için sizlere adım adım anlatarak gösterelim.

  • Yapmanız gereken ilk iş en üstte yer alan “Bildirimi verenin” kısmını doldurunuz. Form kimin adına dolduruluyorsa onun; TC kimlik numarası, görevi, adı ve soyadı yazılıp medeni hali işaretlenmeli.
  • Sonra ki aşama ise, evli olan kişiler içindir. Bekar olan kişiler ise formun bundan sonra olan kısımlarını herhangi bir yardım alamayacakları için doldurmaları gerekli değildir.
  • Evli olan kişilerin ise eşinin durumunu bildiren kısmı doldurmaları gerek. Bu kısımda çalışan kişinin eşinin çalışıp çalışmadığına dair kutucukların hatasız bir şekilde işaretlenmesi gerekir.
  • Formun son kısmında ise, formu dolduran kişinin bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının bilgilerini içermektedir. Formun bu bölümünde dolduran kişinin hatasız bir şekilde ilerlemesi gerekmektedir.
  • Formun en sonuna ise düzenleyen kişini adı ve soyadı yazılır, tarihi ve imzasını da ekleyerek hazır hale getirilir.

e-Devlet Yoluyla Aile Bildirimi Yapılabilir mi?

Vatandaşın çokça başvurduğu e-Devlet kapısı çokça işlemi uzaktan halletmekte. Bundan dolayı birçok kişi aile durum bildirimi için e-Devletten başvuru yapıp yapamayacağını merak etmekte.

e-Devlet yoluyla bu işleminizi yapmak mümkün. Lakin sadece KPHYS modülü üzerinden maaş alanlar için geçerlidir. Kısacası devlete bağlı olan kurumlarda çalışan kişiler faydalanabilmektedir.

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 19:09
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Anahtar Kelimeler:
Aile Durum Bildirimi FormuE-devlet
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