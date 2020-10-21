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Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığından müjdeli haber geldi! İhtiyaç sahiplerine ödeme yapılacak!

Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar bakanlığından yapılan açıklamalara göre annelere destek verilecektir. Bu destek kapsamında anneler her ay destek parası alacaktır. Yardımdan faydalanmak isteyen anneler başvuru şartlarını merak etmektedir.

21 Ekim 2020 Çarşamba 09:02
Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığından müjdeli haber geldi! İhtiyaç sahiplerine ödeme yapılacak!
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Annelere Büyük Müjde Geldi! Her Ay Düzenli Ödeme Yapılacak

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni yardım paketine ilişkin yaptığı açıklamada, 83 bin annenin ödemelerinin başladığını belirterek, 36,7 milyon lira ödeyeceklerini açıkladı.

Annelere Süt Parası Desteği ve Doğum Parası Ödemesi! 


Devlet, doğum yapan kadınlara maddi destek sağlıyor ve bu desteğe halk arasında çocuk parası da deniyor. İlk çocuğunu dünyaya getiren anneler için ödenek 300 liret, ikinci çocuğu doğuran anneler için 400 lira, sonraki her çocuk için 600 liradır. Eylül ayında 83 bin annenin 36,7 milyon lira ödeyeceği doğum parası için başvurduğu açıklandı. Bu paranın yanı sıra emzirme döneminde gelir kaybını önlemek ve maddi destek sağlamak için çalışan annelere süt parası desteği de verilmektedir.

Kimler Süt Parası Alabilir, Süt Parası Başvurusu Nereden, Nasıl Yapılır?

Süt parası başvurusu için belirli koşulları sağlaması gerekir ve bunların arasında ilk başvuran kadının doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 gün prim ödemiş olması gerekir. Doğum yapan bir kadın canlı olarak doğmalı ve bu parayı doğumdan sonraki 5 yıl içinde talep etmiş olmalıdır. Süt yardımı müracaatını kabul eden annelere ödemeler düzenli olarak PTT şubeleri aracılığıyla yapılır ve kişinin eşi ve vekalet verilen başka bir kişi de bu tutarı almaya hak kazanır. Ödeme yapılması durumunda, başvurunun sadece kişinin kimlik belgesi ile yapılması yeterlidir.



Son Güncelleme: 21.10.2020 09:02
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YardımAnneBakan
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