Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığından müjdeli haber geldi! İhtiyaç sahiplerine ödeme yapılacak!

Annelere Büyük Müjde Geldi! Her Ay Düzenli Ödeme Yapılacak
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni yardım paketine ilişkin yaptığı açıklamada, 83 bin annenin ödemelerinin başladığını belirterek, 36,7 milyon lira ödeyeceklerini açıkladı.
Annelere Süt Parası Desteği ve Doğum Parası Ödemesi!
Kimler Süt Parası Alabilir, Süt Parası Başvurusu Nereden, Nasıl Yapılır?
Süt parası başvurusu için belirli koşulları sağlaması gerekir ve bunların arasında ilk başvuran kadının doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 gün prim ödemiş olması gerekir. Doğum yapan bir kadın canlı olarak doğmalı ve bu parayı doğumdan sonraki 5 yıl içinde talep etmiş olmalıdır. Süt yardımı müracaatını kabul eden annelere ödemeler düzenli olarak PTT şubeleri aracılığıyla yapılır ve kişinin eşi ve vekalet verilen başka bir kişi de bu tutarı almaya hak kazanır. Ödeme yapılması durumunda, başvurunun sadece kişinin kimlik belgesi ile yapılması yeterlidir.