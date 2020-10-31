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Aile Bakanlığı başvuru yapan vatandaşlara 1460 TL yardım vereceğini açıkladı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile vatandaşlara 1460 TL yardım yapılacağı aktarıldı. Gerekli şartları da açıklayan Bakanlık duyurusu sonrasında vatandaşlar, Aile bakanlığı tarafından verilen yardımı şartlarını araştırmaya başladı.

31 Ekim 2020 Cumartesi 20:05
Aile Bakanlığı başvuru yapan vatandaşlara 1460 TL yardım vereceğini açıkladı!
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Özellikle pandemi sürecinde sosyal devlet anlayışı ile yardımlarına devam eden Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından son müjde verildi. Yapılan açıklamalara göre başvuru yapan ve şartları sağlayan tüm kişilere 1460 TL yardım yapılacağı açıklandı.

İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yardım yapılacağı belirtildi. Yapılan destekler arasında elektrik faturası desteği, Tüberküloz ve SSP hastalarına yapılan yardımlar, çoklu doğum yardımı ve yaşlılık maaşı verilmektedir. Yapılan yardımlarda belirlenen şartları yerine getiren vatandaşların başvurularının olumlu sonuçlanacağı belirlenirken yapılan yardımlarda binlerce hatta milyonlarca vatandaşın faydalanacağı aktarıldı.

Elektrik faturası desteği

Bakanlık tarafından ilk duyurulan yardımların başında elektrik faturası desteği oldu. Buna göre, yardımdan faydalanmak isteyen kişilerin başvuruları değerlendirecek ve hak sahiplerine PTT aracılığı ile yardımlar yapılacak. Şartlar arasında ise,

  • 1-2 kişilik ailelere aylık olarak 75 kWh,
  • 3 kişilik ailelere aylık olarak 100 kWh,
  • 4 kişilik ailelere aylık olarak 125 kWh,
  • 5 ve daha fazla kişilik ailelere ise aylık olarak 150 kWh


Değerlerine göre ödemeler yapılacak.

Tüberlükloz ve SSPE hastaları için yapılacak yardımlar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bazı hastalıkların ücretleri yüksek olması nedeni ile bu hastalıklara sahip vatandaşlara yardım yapmaktadır. Bakanlık tarafından belirlenen SSPE ve tüberküloz hastalarına yardımlar yapılmaya devam ediyor ve edeceği belirtilmekte. Belirlenen miktara göre bu hastalıklara sahip olan vatandaşlara aylık 1460 TL yardım yapılmaktadır.

Çoklu doğum yardımı

0 – 2 yaşa aralığında çoklu doğum yapa annelere verilen yardımlardan bir tanesi olan ödemeler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. Çoklu doğum yapan annelere her ay 701 TL yardım yapılmaktadır. Öte yandan gerekli şartlar sağlandığı takdirde 150 TL ek olarak ödeme yapılmaktadır.

Yaşlılık maaşı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sadece hastalara ve ihtiyaç sahiplerine yardım verilmemektedir. Verilen yardımlardan bir tanesi de yaşlı vatandaşların aldığı yaşlılık maaşı olmaktadır. 65 yaş üzeri vatandaşlara verilen yardımları alabilmek için sosyal güvence olmaması gerekir. Ayrıca 701 TL’den fazla gelir elde edemiyor olmak gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişilere 672 TL yardım yapılmaktadır.

 



Son Güncelleme: 31.10.2020 20:05
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Anahtar Kelimeler:
Aile BakanlığıYardımlar
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