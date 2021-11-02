Ahşap ve diğer kalıp yüzey malzemelerini kullanarak kalıpları söken ve kuran kişiye ahşap kalıpçı adı verilmektedir. Türkiye’de iş arayan pek çok insan ahşap kalıpçıların 2021 yılı itibariyle ne kadar maaş aldığını ve ne iş yaptıklarını öğrenmek için arama motorları üzerinden araştırmalarına durmaksızın devam ediyor. Peki ahşap kalıpçı maaşı ne kadar? Ahşap kalıpçı ne iş yapar?

Ahşap Kalıpçı Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de ahşap kalıpçı olarak çalışan bir kişi aylık ortalama 4.350 TL maaş almaktadır. 2021 yılı itibariyle en düşük ahşap kalıpçı maaşı 2.826 TL iken en yüksek maaş ise 6.450 TL’dir. Ahşap kalıpçılarının maaşı çalıştıkları şirkete bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Ahşap Kalıpçı Ne İş Yapar?

En az ilköğretim seviyesinde eğitim almış olan kişilerin çalışabileceği ahşap kalıpçıların pek çok görevi bulunmaktadır. İşte ahşap kalıpçıların görevleri:

- İş organizasyonu yapmak ,

- Planın zemine uygulanması için ip iskelesi yapmak ,

- Kalıp kurma öncesi, aksları belirlemek, kazıkları, dikmeleri, temel, kolon ve kiriş kalıpları için kanatlar hazırlamak,

- Ahşap temel, kolon, perde duvar, kiriş, döşeme, merdiven kalıbı yapmak,

- Beton dökümü öncesi kalıp kontrolü yapmak,

- Beton döküm sürecinde kalıbı kontrol etmek,

- Yapılan kalıpları sökmek,

- Kalıbı bir sonraki işe hazırlamak,

- Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek

Ahşap kalıpçıların görevleri yukarıda belirtildiği gibidir. Bu meslek üzerinden iş hayatlarına devam etmek isteyenler için ahşap kalıpçı iş ilanları İŞKUR’un intenet sitesi üzerinden yayınlanmaya devam ediyor.