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Ahşap doğrama CNC makinesi operatörü 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?

Ahşap doğrama CNC makinesi operatörü mesleği ile ilgili iş tanımı, maaş, ne iş yaparlar gibi soruların detaylı cevaplarını sizler için haberimizde derledik..

29 Ekim 2021 Cuma 21:03
Ahşap doğrama CNC makinesi operatörü 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
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Ahşap doğrama CNC makinesi operatörü  mesleğinde ne kadar maaş almaktadır, iş ilanlarına nereden ulaşılır, bu işte çalışmak için gerekli olan belgeler, bu işte çalışmak için hangi bölümden ve okuldan mezun olmak gerekir, Ahşap doğrama CNC makinesi operatörü  mesleğinde iş tanımı nedir vb. soruların cevaplarını sizler için yazımızda derledik. Buradan hareketle yapacağınız kariyer planlamalarınızı artık daha bilinçli yapabilir ve detaylı bilgileri edindikten sonra geleceğinizdeki meslek hakkında daha ayrıntılı bir karar verebilirsiniz.

Ahşap doğrama CNC makinesi operatörü  mesleğinde tanımı nasıl yapılır?

Ahşap Doğrama CNC Operatörü; iş resmini tasarlayan, çizen ve ölçülendiren, iş organizasyonunu yapan, iş güvenliği önlemlerini alan, malzemeyi seçen, şablon-kalıp-numune hazırlayan, makineleri ayarlayan, mevcut hazır programları makineye yükleyen , ağaç ve ağaç ürünlerini işleyen, kapı, pencere imalatı yapan, kontrol eden ve mesleki eğitimle ilişkili faaliyetleri sürdüren nitelikli kişidir.

 

Ahşap doğrama CNC makinesi operatörü  2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Aldıkları en yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?

Ahşap doğrama CNC makinesi operatörü   mesleğinde  olarak çalış an bir kişinin aylık ortalama maaşı 6.750 TL olarak ifade edilebilir Ahşap doğrama CNC makinesi operatörü  mesleğinde olarak çalışanların aldıkları minimum maaş ise  2.826 TL olmakla birlikte  aldıkları maximum maaş ise 11.500 TL olarak kaynaklarda mevcuttur. Sizde Ahşap doğrama CNC makinesi operatörü  mesleğinde olarak çalışmak ve kariyer planınızı buradan yapmak istiyorsanız İŞKUR iş ilanlarına baktıktan sonra buradan kariyerinize yön verebilirsiniz.

Ahşap doğrama CNC makinesi operatörü   mesleğinde  iş ilanları ve bu alanda nasıl çalışılacağına dair bilgiler için tıklayınız...

Ahşap doğrama CNC makinesi operatörü  mesleğinde  çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Ahşap doğrama CNC makinesi operatörü   mesleğinde  olarak çalışmak için gereken asgari eğitim düzeyi ilköğretimden mezun olmuş olmaktır. Gereken eğitim düzeyini tamamlayan herkes bu işte çalışabilir. ilköğretimden mezun  olmak bu işte çalışmak için yeterli düzeyde bir eğitim seviyesi olarak belirtilmiştir.

Ahşap doğrama CNC makinesi operatörü  mesleğinde ne iş yapmaktadır?

Ahşap doğrama CNC makinesi operatörü   mesleğinde olarak çalışan kişi işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve  ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler bu yükümlülükler ile birlikte yerine getirmekle görevli oldukları bazı haller vardır. Bu haller ise sizler için aşağıda maddelenmiş bir şekilde olmak üzere belirtilmiştir. Bu görevler ise şöyledir;

  1. Rendeleme yapmak
  2. Delik delmek,
  3. Yüzey ve kenar şekillendirmek,
  4.  Makinede birleştirme ve perdah yapmak,
  5. Geometrik çizim yapmak,
  6. Görünüş çıkarma yapmak,
  7.  Ölçek ve ölçülendirme yapmak,
  8.  Ahşap pencere üretimi yapmak
  9.  Ahşap kapı üretimi yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ahşap doğrama CNC makinesi operatörü  mesleğinde  meslek ana grubu nedir

Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlara dahil olarak çalışmaktadırlar.

Ahşap doğrama CNC makinesi operatörü  mesleğinde meslek alt ana grubu nedir?

Gıda işleme, ağaç işleri, giyim eşyası ve diğer sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar mensuplardır.

Ahşap doğrama CNC makinesi operatörü   mesleğinde  meslek grubu nedir?

Ağaç işlemcileri, ahşap mobilya imalatçıları ve ilgili işlerde çalışanlar dahil olarak çalışırlar.

Ahşap doğrama CNC makinesi operatörü   mesleğinde  meslek birim grubu nedir?

Ağaç işleme takım tezgahı kurucuları ve operatörleri birimindedirler.

Ahşap doğrama CNC makinesi operatörü  mesleğinde meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için Ahşap doğrama CNC makinesi operatörü mesleğinde meslek kodunu bulduk, ilgili kod 7523.32 olarak sözlükte geçmektedir.

 Sizler ile bu haberimizde Mobilya ve dekorasyon montaj ustası mesleğinde olarak çalışan kişiler ne iş yapar, iş tanımları nedir, meslek birim grupları, aldıkları maaş ve bunlarla birlikte en yüksek en düşük oranları nelerdir, Mobilya ve dekorasyon montaj ustası  mesleğinde olarak çalışan veya çalışmak isteyen bir kişinin hangi belgelere veya hangi bölümden mezun olması gerektiği bilgilerinin yanı sıra bu işte çalışmak için iş ilanlarına nereden ulaşabileceğinizin bilgisini paylaştık. Bu meslek ile birlikte diğer meslekler ile ilgili bilgileri derlemeye devam edeceğiz.

 

 


Son Güncelleme: 29.10.2021 21:03
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Anahtar Kelimeler:
OperatörCncmakinesiMaaşAhşapdoğrama
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