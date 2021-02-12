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Ahmet Erdoğan kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nesi oluyor? Ahmet Erdoğan ne zaman ve neden vefat etti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ağabeyi Hasan Erdoğan’ın oğlu olan Ahmet Erdoğan kimdir? Geçen sene 2020 Aralık ayında kaybettiğimiz Ahmet Erdoğan kaç yaşında vefat etti? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeni Ahmet Erdoğan neden vefat etti? Ahmet Erdoğan ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde

12 Şubat 2021 Cuma 15:20
Ahmet Erdoğan kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nesi oluyor? Ahmet Erdoğan ne zaman ve neden vefat etti?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın abisi Hasan Erdoğan’ın oğlu olan Ahmet Erdoğan Kocaeli Başiskele’de ailesi ile birlikte yaşıyordu. 2020 yılının aralık ayında vefat eden Ahmet Erdoğan 73 yaşında olduğu biliniyordu. 20 Aralık 2020 günü hayatını kaybeden Ahmet Erdoğan uzun süredir Kocaeli Devlet Hastanesinde koronavirüs tedavisi görüyordu. Son zamanlarında hastalık durumunun kötüye gitmesi ile rahatsızlanan Erdoğan yaşamını yitirdi.  2018 yılları arasında kalbine stent takılan merhumun cenazesi memleketi Rize Güneysu ilçesine gönderildi. Dumankaya köyünde mezarı bulunan Ahmet Erdoğan’ın ölümünden iki ay geçmesinin ardından saygıyla anıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzüntüsünü belirterek yeğeni Ahmet Erdoğan'ı kaybettiğini açıklamıştı. Ölümünün ardından 2 geçmesi ile 73 yaşında vefat eden Erdoğan mezarı başında anıldı. Birçom etkinliklere katılan Erdoğan geriye kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı toplantılarda çektiği fotoğraflar kaldı.




Son Güncelleme: 12.02.2021 15:20
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Ahmet ErdoğanCumhurbaşkanıAralık 2020Yeğeni
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