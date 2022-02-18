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Ahiretin önemi nedir? İslam’da ahiret inancı nedir?

İslam'da olduğu gibi diğer inanışlarda da ahiret ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Kur'anı Kerim'de ahiret inancı ile ilgili çok fazla sure yer almaktadır. Ahiret inancının önemi nedir? Bu haberimizde ahiret inancı ile ilgili detayları sizler için derledik. İşte ahiretin önemi...

18 Şubat 2022 Cuma 19:24
Ahiretin önemi nedir? İslam’da ahiret inancı nedir?
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İslamda ,insanın geçirdiği hayat aşamaları ve ilerdeki durumlar dört evrede ifade edilmiştir. Ruh aşaması ,dünya aşaması,kabir hayatı ve ahiret hayatıdır.

Ahiret ,arapça kökenlidir. Arapça’da Son,sonraki anlamlarına gelmektedir. Bu kelime her şeyin sonunun olduğunu hatırlatmaktadır. Kur’an’ı Kerim’de net bir şekilde bahsedilmektedir. Ahiret inancını inkar edenler için şu şekilde uyarılmıştır: “Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr eden kimse iyice sapıtmıştır.”

Dünya ve dünyadaki her şey geçici yaratılmıştır. Zamanı geldiğinde tüm düzen yıkılacaktır.  Dünyanın sonu İsrafil’in sura üflemesiyle gelecek. İkinci defa üflendiğinde ise her canlı yeniden dirilecek ve mahşerde toplanılacak. Herkes, amel defterine göre cehennemlik ya da cennetlik olacak. Ahiret, Kur’anı Kerim’de bu şekilde bahsedilirken ,diğer inanışlarda da ahiretle ilgili bilgiler yer almaktadır.  



Son Güncelleme: 18.02.2022 19:24
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