Ahi Evran kimdir? Ahi Evran yılı nedir? Ahi Evran hakkında bilgiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu'da ahilik teşkilatının kurucusu olarak kabul edilen Ahi Evran'ın çok bilgili bir ilim ve fikir insanı olduğunu ifade etmiştir. Yüksek makam sahibi bir veli olduğunu aktaran Erdoğan, Ahi Evran'nın Anadolu'nun vatandaşlaşmasında ve Osmanlı Devleti'nin kurulmasına çok büyük katkılar sağladığınıda eklemiştir.

Ahi Evran'nın hayatı?

Ahi Evran'ın gerçek adı Nasıruddin Mahmud Ahi Evran bin Abbas'tır. 1171 yılında Azerbaycan'da dünyaya gelmiştir ve 1262 yılında Kırşehir'de gözlerini kapamıştır. Ahmet Yesevi'nin öğrencilerinden biri olan Ahi Evran ilk eğitimini Azerbaycan'da tamamlamıştır. Asıl adında Evran olmayan Ahi Evran'a bu isim büyük bir yılanın onu görünce sakinleşerek, uysallaşmasından dolayı verilmiştir.

Ahi Evran Orta Asya'dan Anadolu'ya göç eden alperenlerdendir. Birçok şehri gezerek bu şehirlere Ahilik teşkilatının yayılmasını sağlamıştır. Gerçek mesleği deri işleme sanatı olan debbağlıktır. Osmanlı zamanında esnafın piri ününü kazanmıştır ve bu ün birçok yere yayılmıştır. Moğol istilasından kaçarak gelen tüccarlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmiştir. Göçenler arasındaki ilişkileri iyi tutarak üretimin önüne geçebilecek engelleri kaldırmış ve kaliteli üretimi sağlamıştır. Ahi Evran daha sonrasında Kırşehir'e geçmiştir ve hayatının sonuna kadar burada kalmıştır.

Esnafa manevi bir ortam oluşturan Ahilik Evran Zaviyesi Kırşehir'de Ahi Evran tarafından kurulmuştur. Ayrıca Ahilik mensuplarıda toplanabilecekleri ve misafir alabilecekleri dergahlar kurmuşlardır.

Kurduğu düzen ile esnafı örgütlemeyi başaran Ahi Evran, ahlaki ve sosyal kurallar çerçevesinde olan dayanışmayı arttırdı. Böylelikle de ekonomiyi canlandırdı. Ahlak ve sanatı birleştiren ve Ahilik teşkilatının kurucusu olan Ahi Evran 92 yaşında Kırşehir'de hayata gözlerini kapamıştır.

