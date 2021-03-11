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Ağrı'da şarampole devrilen tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti!

Ağrı ilinin Doğubayazıt ilçesinde sürücüsü tarafından kontrolü kaybedilen tırın yol kenarındaki şarampole devrilmesi sonucu tır içerisinde bulunan sürücü ve yanındaki 1 kişi hayatını kaybetti.

11 Mart 2021 Perşembe 19:26
Ağrı'da şarampole devrilen tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti!
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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, sürücüsü tarafından kontrolü kaybedilen tırın şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaşanan kazada yaşamını yitirdi. Yaşanan kaza, öğleden sonra Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Somkaya Köyü mevkisinde meydana geldi. A.Y. kontrolündeki 02 EH 424 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Şarampole devrilen tırı gören vatandaşların kazayı ihbar etmeleri üzere olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sürücü ve yanındaki M.Ş.’nin kontrolleri sonucunda hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Devrilen tırın içerisinde sıkışan 2 kişi olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan cenazeler olay yerine gelen sağlık ekiplerince Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, iki kişinin yakınlarına ulaşarak kazayla ilgili bilgi verdi.

İşte devrile tıra ait bazı görüntüler;



Son Güncelleme: 11.03.2021 19:26
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Anahtar Kelimeler:
AğrıTır KazasıKazaDoğubayazıt
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